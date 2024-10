Jennifer Lopez brise son silence sur la séparation de Ben Affleck en disant que c’était « triste et effrayant »

Jennifer Lopez a rompu son silence sur sa séparation avec Ben Affleck après deux ans de mariage.

La star, qui a porté un imprimé léopard pour la couverture de Magazine Interview pour fêter son 55ème anniversairea dit que c’était « triste, effrayant ».

La diva avait l’air sensationnelle dans des bikinis à imprimé animal alors qu’elle parlait à Nikki Glaser de son été fou.

L’actrice d’Atlas a parlé de sa vie qui lui a « explosé » au visage cette année et des leçons de vie qu’elle doit encore apprendre même si elle n’a pas utilisé le nom de Ben ; Jen et Ben se sont séparés en avril et elle a demandé le divorce le 20 août, jour de leur deuxième anniversaire de mariage.

Et puis l’oiseau chanteur a dit qu’elle avait besoin d’être à nouveau seule après avoir quitté Ben : « Vous devez être en bonne santé. Il faut être complet si l’on veut quelque chose de plus complet. Il faut être bon tout seul. Je pensais avoir appris cela, mais je ne l’ai pas fait. Et puis, cet été, j’ai dû me dire : « J’ai besoin de partir et d’être seule. Je veux me prouver que je peux le faire.

Lopez a également déclaré lors de son entretien approfondi qu’elle n’espérait pas sortir avec quelqu’un d’autre pour le moment : « Je ne cherche personne.

Quand Nikki a demandé si c’était « difficile », JLo a répondu : « Oui, c’est putain de dur ! »

Et elle se sent triste.

«C’est un sentiment de solitude, d’inconnu et d’effrayant. C’est triste. C’est désespéré », a noté le chanteur de Can’t Get Enough.

» Mais quand vous vous asseyez dans ces sentiments et dites : » Ces choses ne vont pas me tuer « , c’est comme si en fait, j’étais capable de joie et de bonheur tout seul. Être en couple ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres. Je dois avoir le bonheur en moi. J’avais l’habitude de dire que je suis une personne heureuse, mais je cherchais toujours quelque chose à combler pour quelqu’un d’autre, et c’était juste comme : « Non, je vais vraiment bien. »‘

Lorsqu’elle a parlé de ses « leçons », elle a déclaré qu’il s’agissait d’un « processus qui dure toute la vie ».

« Je pense que c’est ce que j’aime dans la vie, qu’il n’y a pas de point d’arrivée », a déclaré la beauté du Bronx.

« On ne peut s’améliorer et grandir que si on le souhaite. Soit il grandit, soit il meurt, et je ne veux pas jouer le rôle de mourir.

» Et oui, il y a des moments où je pensais avoir compris, et puis la vie dit : » Envoyons autre chose et voyons si vous craquez. Voyons si vous avez vraiment appris cette leçon. Et je ne l’avais pas fait.

« Je comprends cela maintenant d’une manière beaucoup plus profonde, ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas d’erreurs à l’avenir, mais encore une fois, quand toute votre maison explose, vous vous retrouvez là, dans les décombres, à vous demander : « Comment Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire ? »

Vu avec Ben lorsqu’ils étaient fiancés en 2003, à gauche, et elle à la première de son film Unstoppable au TIFF, à droite

« Et puis vous commencez à l’examiner petit à petit en disant: » D’accord, j’ai fait ceci, c’était mon rôle, c’est ce que j’aurais dû voir au début, c’est ce que je n’ai pas regardé. Ce sont ces choses-là qui sont réellement les leçons.

Là encore, sans nommer la fin de son mariage avec Affleck, elle a déclaré qu’elle n’avait pas retenu la leçon.

« Le travail consiste à se découvrir. Il s’agit de réfléchir aux sentiments que nous ressentons et aux systèmes de croyances que nous avons à notre sujet qui nous poussent à faire certains choix et à créer certains modèles dans notre vie », a-t-elle déclaré.

» Et donc, quand vous arrivez à un point où vous pensez avoir appris les leçons, et que cela vous explose à nouveau au visage, vous réalisez : » D’accord, je ne l’ai pas fait, alors qu’est-ce que j’ai besoin de faire ? regarde maintenant ? Je dirais qu’il ne faut jamais cesser de regarder à l’intérieur, car il est si facile de blâmer tout le monde.

Lopez a ensuite déclaré que ses défauts devraient également être aimés alors qu’elle abordait les « limites ».

« Quelqu’un qui vous aime vraiment vous aidera à guérir ces parties de vous-même. C’est ce que j’ai appris sur l’amour, que c’est une chose sûre. Grâce à vous, je me sens en sécurité, et quand je n’atteins pas la gloire, vous me comprenez et vous m’aidez à devenir meilleur, parce que vous avez vos limites et j’ai mes limites.

Lorsque Glaser a déclaré : « Maintenant, il me semble que vous avez un nouveau bar pour la prochaine personne qui arrive », Lopez a répondu : « Voici le problème : il n’y a pas de nouveau bar parce que je ne cherche personne. Comment ça ?

Elle a dit qu’elle était heureuse à Toronto alors qu’elle faisait la promotion du film de Ben, Unstoppable.

«Je me sentais vraiment bien. Le film est vraiment magnifique. Vous faites ces choses et puis vous oubliez, parce qu’elles sont en attente depuis si longtemps, et vous êtes passé à d’autres projets, et j’ai pris des congés, donc je n’ai pas été dans cet état d’esprit.

«J’ai fait ce film parce que c’était une histoire tellement inspirante, et c’était une histoire latino. Il s’agit d’Anthony Robles, un lutteur né avec une jambe, et de la façon dont il a défié les pronostics dans son sport. Je joue sa mère, qui l’a eu quand elle avait 16 ans.

Et elle a vu le film au TIFF.

« J’ai pu voir tout cela pour la première fois avec le public à Toronto, et les gens ont adoré et ont vraiment réagi à l’émotion du film. C’est l’une de ces grandes histoires inspirantes dont je pense que le monde a besoin en ce moment.