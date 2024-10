Jennifer Lopez brise le silence sur son divorce avec Ben Affleck et déclare : « Être en couple ne me définit pas » | Actualités du divertissement

La chanteuse américaine Jennifer Lopez a parlé de son état d’esprit après son divorce avec l’acteur Ben Affleck, révélant ses réflexions sur l’amour-propre et les relations futures.

Plus d’un mois après avoir demandé le divorce, Lopez a parlé franchement de la façon dont son monde a « explosé » cette année et de la croissance personnelle qui a suivi.

Dans une interview avec la comédienne Nikki Glaser pour Magazine d’entrevues (publié le 9 octobre), le chanteur explique : « Il faut être complet si l’on veut quelque chose de plus complet. Je pensais avoir appris cela, mais ce n’était pas le cas. Cet été, j’ai réalisé que je devais partir et être seule », comme le rapporte E! Nouvelles.

Sans mentionner directement Affleck, Lopez a ajouté : « Être en couple ne me définit pas. Je ne peux pas chercher le bonheur chez les autres. Je dois trouver le bonheur en moi-même.

Quant à sa vision actuelle des fréquentations, Lopez a noté qu’elle n’était pas intéressée par la romance pour le moment, déclarant : « Il n’y a pas de nouveau bar parce que je ne cherche personne. Je me concentre sur le vol en solo.

En réfléchissant à la fin de son mariage, Lopez a admis que ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait, mais elle pense que cela l’a conduite là où elle devait être. Malgré le bilan émotionnel de la rupture, elle n’a aucun regret, soulignant : « Pas une seule seconde. Cela m’a presque fait sortir pour de bon, mais maintenant je vois que c’était exactement ce dont j’avais besoin », a rapporté E! Nouvelles.

Lopez, maman de jumeaux de 16 ans Max et Emme avec leur ex-mari Marc Anthony ont également abordé les faux récits entourant sa vie en déclarant : « Je sais qui je suis et je sais que je suis une bonne personne, une bonne maman. Mes amis et ma famille savent qui je suis.

Elle a également expliqué à quel point il était nécessaire de prendre du recul sur sa carrière, notamment en annulant une tournée, pour se concentrer sur elle-même et ses enfants. « C’était la période la plus difficile de ma vie, mais aussi la meilleure, car j’ai pu faire ce travail sur moi-même. »

Quant à son retour sous les projecteurs, Lopez a assuré aux fans : « Je serai de retour sur scène et je me secouerai le cul plus tôt que vous ne le pensez. »

(avec les contributions de E! News)