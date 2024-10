Jennifer Lopez brise le silence sur le divorce de Ben Affleck : « C’est solitaire, effrayant »

Jennifer Lopez a détaillé son parcours de compréhension de soi au milieu du divorce de Ben Affleck

Jennifer Lopez a parlé de son divorce avec Ben Affleck après deux ans de mariage.

Dans une nouvelle interview avec la comédienne Nikki Glaser, Jennifer a admis qu’elle avait admis que les conséquences de la séparation étaient « putain de dures ! »

Le Inarrêtable La star a réfléchi à sa compréhension d’elle-même et des systèmes de croyance derrière ses choix.

« … Et oui, il y a des moments où je pensais avoir compris, et puis la vie dit : ‘Envoyons-nous autre chose et voyons si vous craquez. Voyons si vous avez vraiment appris cette leçon.’ Et je ne l’avais pas fait », a-t-elle déclaré.

Commentant sa vie amoureuse actuelle, elle a déclaré : « Maintenant, je suis excitée, quand tu dis que tu vas être seule. Oui, je ne cherche personne, parce que tout ce que j’ai fait au cours de cette période. Au cours des 25 ou 30 dernières années, étant dans ces différentes situations difficiles, que puis-je faire quand c’est juste moi qui vole seul… et si j’étais juste libre ? »

Elle a expliqué : « Le travail consiste à se découvrir soi-même. Il s’agit de revenir sur les sentiments qui se cachent en dessous et sur les systèmes de croyances que nous avons à notre sujet, qui nous poussent à faire certains choix et à créer certains modèles dans notre vie. »

« Et donc, quand vous arrivez à un point où vous pensez avoir appris les leçons, et que cela vous explose à nouveau au visage, vous réalisez: ‘D’accord, je ne l’ai pas fait, alors de quoi ai-je besoin?’ tu regardes maintenant ? Je dirais qu’il ne faut jamais cesser de regarder à l’intérieur, car il est si facile de blâmer tout le monde », a poursuivi Lopez.

Parlant de l’été au cours duquel elle a demandé le divorce de Ben, elle a déclaré : « Mais vous devez être en bonne santé. Vous devez être complet, si vous voulez quelque chose de plus complet. Vous devez être bien seul. Je pensais J’ai appris cela, mais je ne l’ai pas fait. Et puis, cet été, j’ai dû me dire : « Je dois partir et être seul, je veux me prouver que je peux le faire. «

« C’est un sentiment de solitude, d’inconnu, d’effrayant », a-t-elle avoué. « C’est triste. C’est désespéré. Mais quand vous vous asseyez dans ces sentiments et dites : « Ces choses ne vont pas me tuer », c’est comme si en fait, j’étais capable de joie et de bonheur tout seul… Être dans une relation ne me définit pas.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés en 2022 après s’être reconnectés en 2021. Le duo s’est fiancé pour la première fois de 2002 à 2004, mais a annulé. Ils sont actuellement en instance de divorce.