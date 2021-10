Jennifer Lopez brille dans une publicité pour coach alors qu’elle modélise leur nouvelle collection – Photos

Jennifer Lopez étourdit dans de nouvelles photos des coulisses de sa campagne d’automne avec Coach, berçant des teintes automnales dans des coupes confortables.

Appelez-la simplement J.Glow. Jennifer Lopez brille dans les instantanés des coulisses de sa campagne Coach. La chanteuse, 52 ans, a partagé des photos du tournage sur Instagram le 1er octobre, qui la mettait en scène dans une coupe automnale confortable : un survêtement Coach marron associé à un manteau sans manches caramel flou, des créoles et, bien sûr, un sac à main de luxe. maison de conception.

J.Lo n’est pas le seul visage célèbre que Coach a choisi pour sa campagne d’automne. Megan Thee Stallion, Michael B. Jordan, et Jeremy Lin également star, modelant des coupes douillettes pour la marque de luxe. Pour la séance photo de Jennifer, Coach a publié vendredi un segment coïncidant dans lequel la star s’interviewait. Jennifer interviewe J.Lo (et de même) pour la pièce délicieuse.

« Elle a eu beaucoup d’interviews dans sa vie, mais elle n’a jamais été interviewée par cette personne auparavant », a légendé Coach le clip Instagram (voir ci-dessous). Le « duo » s’est grillé sur une série de sujets, y compris la chanson préférée de Jennifer qu’elle a jamais enregistrée et, bien sûr, ses fameuses tasses bling.

« Première question: dis-moi que tu viens du Bronx sans me dire que tu es du Bronx », a demandé Jennifer à J.Lo, auquel elle a répondu en donnant le doigt avec les deux mains. Elle a également demandé combien de tasses bling elle avait réellement, ce à quoi J.Lo a répondu: « Vous ne voulez pas savoir. » Au cours de l’interview, Jennifer a également révélé qu’elle avait un nouvel album en route, prévu pour ses débuts à la Saint-Valentin 2022.

« Je viens d’enregistrer un nouvel album qui est un nouveau son pour moi », a-t-elle déclaré. Un premier album pour la Saint-Valentin semble certainement romantique. A propos de romance, la chanteuse et son petit ami Ben Affleck semblent aller fort après s’être réconciliés en mai après leur séparation de 2004. Une source a précédemment déclaré HollywoodLa Vie que la relation est « très différente cette fois-ci ».

« C’est déjà très différent cette fois-ci et ils semblent tous les deux très heureux », a déclaré la source. « Ils donnent tous les deux à cette relation un autre essai très solide et ils ont tous les deux clairement indiqué qu’ils ne prenaient aucun BS et prenaient cela au sérieux. » En septembre, Bennifer 2.0 a fait ses débuts sur le tapis rouge à la Mostra de Venise pour la première de Le dernier duel, dans lequel Ben joue avec son pote Matt Damon, Jodie Comer, et Adam Pilote.