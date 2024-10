Jennifer Lopez Ben Affleck : Relooking et Glow Up après le divorce ? Jennifer Lopez fulmine car Ben Affleck ne s’est jamais suffisamment soucié de lui-même pendant qu’ils étaient mariés

Le récent relooking de Ben Affleck a attiré l’attention, notamment de la part de son ex, Jennifer Lopez. Selon des sources internes, l’acteur, connu pour son style décontracté, a complètement remanié son look depuis leur séparation. Affleck, qui se concentre désormais sur les soins personnels, aurait adopté de nouvelles habitudes de soins, notamment des traitements capillaires, des routines de soins de la peau et une alimentation plus saine.

Sa transformation est un choc pour Lopez, qui, selon des sources, est contrarié qu’Affleck n’ait jamais pris ces mesures pendant leur mariage. Le couple, réuni en 2021 et marié en 2022, était confronté à des difficultés depuis début 2024, conduisant à une demande formelle de divorce en août.

Lopez se sentirait blessé, considérant ses efforts comme un signe qu’il apporte ces changements pour les autres maintenant qu’il est célibataire, plutôt que pour elle pendant leur relation. Le nouveau départ d’Affleck est cependant considéré comme un moyen pour lui de passer à autre chose après le divorce, en se concentrant sur un nouveau chapitre de sa vie.

FAQ :



Q1 : Quels changements Ben Affleck a-t-il apporté après son divorce avec Jennifer Lopez ?

A1 : Ben Affleck a subi une transformation complète après le divorce, notamment en se teignant les cheveux, en se faisant manucure et pédicure, en s’épilant à la cire, en recevant des soins de la peau et en améliorant son alimentation. Il arbore également un look plus propre et plus raffiné avec des cheveux et une barbe coupés.

Q2 : Quand Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont-ils séparés ?

A2 : Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont séparés en avril 2024 et leur divorce a été officiellement déposé le 20 août 2024, après avoir passé la majeure partie de l’été séparés.