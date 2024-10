Jennifer Lopez, Ben Affleck et Jennifer Garner assistent au même événement à Los Angeles

Ben Affleck et Jennifer López essaient de garder leur divorce civil… ils assistent au même événement avec leur famille – y compris l’ex de Ben Jennifer Garner !

Le trio est sorti vendredi soir à Brentwood… pour un événement dans la région de l’ouest de Los Angeles – et, même si nous ne savons pas s’ils ont réellement eu une conversation – nous savons que Ben et J Lo sont arrivés à quelques minutes d’intervalle.

On nous dit que Garner est arrivé le premier vers 19 heures… avec J Lo la suivant cinq minutes plus tard et Ben arrivant peu de temps après.