Jennifer Lopez aurait dépensé une somme « scandaleuse » pour cela

Après une rupture, certaines personnes sortent ensemble, d’autres vont à la salle de sport et se lancent dans leur carrière, mais Jennifer Lopez serait en train de gérer son divorce avec Ben Affleck en dépensant une somme « scandaleuse » pour pas mal de choses.

Des sources ont dit InTouch hebdomadaire que Lopez « jette de l’argent comme si elle était milliardaire en ce moment, ce qui n’est tout simplement pas le cas », et qu’elle dépenserait beaucoup pour un entourage, une nouvelle maison, et plus encore.

« Elle renforce son entourage, ce qui signifie que ses dépenses hebdomadaires ont instantanément triplé car lorsqu’elle va quelque part, ils l’accompagnent tous », a expliqué la source. « Elle s’offre des virées shopping scandaleuses. Elle appelle cela une thérapie de vente au détail et dit qu’elle en a besoin, mais les factures sont exorbitantes. Elle dépense régulièrement quelques 100 000 $ par jour en vêtements de marque pour elle et son entourage. La façon dont elle perd de l’argent en ce moment est de la folie, mais elle dit que cela la rend heureuse, donc ça vaut le coup – fin de l’histoire.

Cependant, elle ignorerait à quel point elle doit probablement beaucoup se dépenser pour le divorce et pour une nouvelle maison. Ils ont déclaré: « Il est devenu très clair maintenant qu’il est impossible d’éviter de payer à Ben la moitié de ce qu’elle a gagné pendant leur mariage, ce qui ne lui convient évidemment pas. »

(Des initiés ont également affirmé plus tôt cette année qu’elle était même prête à dépenser beaucoup d’argent en avocats au milieu de ce divorce).

Maintenant, vous vous demandez peut-être : combien d’argent a Lopez ? Par Valeur nette des célébritéselle gagnerait environ 40 millions de dollars par an grâce à ses projets de divertissement et à ses entreprises commerciales comme JLo Beauty, sa marque de spritz Delola, sa marque lifestyle et sa ligne de chaussures, JLO Jennifer Lopez.

Ben Affleck, Jennifer Lopez

Priscilla Grant/Collection Everett

Pour ceux qui ne le savent pas, Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage du film Gigli. Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après et s’est fiancé fin 2002.

En 2003, ils ont reporté leur mariage, puis se sont séparés quelques jours auparavant, à cause des paparazzi et des pressions auxquelles ils ont été confrontés, et ont été séparés en 2004.

Puis, en 2021, Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance. Un an plus tard, ils se sont fiancés et se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie. Puis, après des mois de spéculation, selon TMZLopez a demandé le divorce le 20 août, notant que la date de séparation est le 26 avril 2024.

