À 51 ans, Jennifer Lopez ressemble à peu près exactement la même chose qu’il y a 20 ans. La femme le fait. Ne pas. Âge!

Alors qu’est-ce qui donne? Botox? D’autres charges? Chirurgie esthétique? Eh bien, J.Lo dit qu’elle est toute réelle. Le vendredi 15 janvier, la chanteuse a répondu à un fan qui a commenté l’une d’elle Instagram vidéos de selfie faisant la promotion de sa ligne JLo Beauty. La personne lui a dit qu’elle avait «définitivement» du Botox.

« LOL c’est juste mon visage !!! » A écrit Lopez. « Pour la 500 millionième fois … Je n’ai jamais fait de Botox ou d’autres injectables ou chirurgie !! Juste dire. »

Elle a ajouté: « Offrez-vous un peu de JLO BEAUTY et sentez-vous belle dans votre peau !! Et voici un autre secret de JLO Beauty: essayez de passer votre temps à être plus positif, gentil et édifiant envers les autres … ne passez pas votre temps à essayer d’apporter d’autres en bas … qui vous garderont jeune et belle aussi !!! «

En décembre dernier, Lopez s’est souvenue d’une époque où elle avait au début de la vingtaine et un homme avec qui elle sortait l’a encouragée à obtenir du Botox pendant qu’ils étaient chez le médecin. Cependant, elle a dit qu’elle avait refusé.