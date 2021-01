Jennifer Lopez a répliqué aux allégations selon lesquelles elle aurait eu du Botox ou des injections au visage.

La chanteuse On the Floor, 51 ans, partage ses régimes de beauté sur les réseaux sociaux

Pourtant, alors que Jennifer s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo d’elle-même faisant la promotion d’un nouveau masque facial JLo Beauty, la star a fait l’objet de critiques.

Un utilisateur d’Instagram nommé @suekimstagram a écrit: « Mais puis-je simplement mentionner que les sourcils et le front ne bougent pas du tout lorsque vous parlez ou essayez d’exprimer … vous avez certainement du Botox. Et des tonnes. Et tout est bon. Juste en disant. »

Jennifer a répondu: « LOL c’est juste mon visage !!! … Pour la 500 millionième fois … Je n’ai jamais fait de Botox ou d’injectables ou de chirurgie !! [smiley face emoji].

«Offrez-vous un peu de JLO BEAUTY et sentez-vous belle dans votre propre peau! Et voici un autre secret de JLO Beauty: essayez de passer votre temps à être plus positif, gentil et édifiant envers les autres.

« Ne passez pas votre temps à essayer de faire tomber les autres qui vous garderont jeune et belle aussi! Vous envoyer de l’amour. #Beautyfromtheinsideout #beautyhasnoexpirationdate ».

Elle a attribué cinq traitements de beauté dont elle ne peut tout simplement pas se passer: le sommeil, la crème solaire, les sérums, les suppléments et «vivir sano», qui signifie «vivre une vie saine» en espagnol.

Jennifer dit qu’elle se concentre sur les suppléments naturels qui stimulent sa peau de l’intérieur, tout en mangeant beaucoup de poisson et de légumes biologiques et en abandonnant la viande et les produits laitiers.

De plus, la chanteuse-actrice a également récemment évoqué ses ambitions pour 2021, révélant qu’elle était quelque peu optimiste pour l’avenir.

« Cela a été une année difficile pour tant de gens et nous espérons que nous pourrons tous commencer la nouvelle avec une perspective positive et pleine d’espoir », a-t-elle expliqué à PEOPLE.

«J’ai hâte de reprendre la route et de renouer avec mes fans. Je les ai tellement manqués! Prêt pour 2021.»

