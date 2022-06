Jennifer Lopez appelle Ben Affleck «le papa le plus altruiste de tous les temps» dans un post aimant sur la fête des pères

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez a célébré la fête des pères en rendant hommage à son fiancé Ben Affleck, en publiant en ligne une vidéo commémorative de leur relation.

Dans un message partagé sur ses pages de médias sociaux, Lopez, 52 ans, a qualifié Affleck, 49 ans, de « papa le plus attentionné, aimant, affectueux, cohérent et désintéressé de tous les temps ».

« Joyeuse fête des pères mon amour », a-t-elle ajouté.

Dans le message, Lopez raconte un montage vidéo d’elle et d’Affleck, expliquant comment elle apprécie sa « carrière mais rien n’est plus épanouissant » pour elle que « pouvoir fonder une famille avec quelqu’un » qui est « tout aussi dévoué à la famille ». . »

JENNIFER LOPEZ PRÉSENTE SON ENFANT EMME, 14 ANS, EN UTILISANT DES PRONOMS NEUTRE DE GENRE PENDANT LA PERFORMANCE

« J’adore l’idée du futur et de ce que nous pouvons créer. Mais je veux vraiment juste savourer le moment et rester vraiment présent autant que possible », a-t-elle ajouté dans un clip du couple en train de s’embrasser.

« Cher Ben… » est intitulée la voix off, tirée d’une interview de Good Morning America qu’elle a donnée plus tôt ce mois-ci.

JENNIFER LOPEZ RÉVÈLE QUE SA MÈRE A UTILISÉ POUR « BATTRE LE SH– » D’ELLE, FRÈRES ET SŒURS

Les images fixes et les clips inclus dans le montage incluent des apparitions au Met Gala 2022 et à la première de « The Last Duel » au Festival du film de Venise en septembre 2021, a rapporté le Daily Mail.

Selon le rapport, un autre clip montre le couple s’embrassant à bord d’un superyacht de 100 millions de dollars à Saint-Tropez, en France, l’été dernier.

BEN AFFLECK S’ADRESSE EN DIT QU’IL S’EST SENTI «PIÉGÉ» DANS LE MARIAGE AVEC JENNIFER GARNER: «CE N’EST PAS VRAI»

Lopez et Affleck ont ​​commencé à se fréquenter en 2002 et se sont fiancés avant de se séparer. Dix-sept ans plus tard, elle et Affleck se sont réunies en mai 2021 et elle a passé « le meilleur moment de sa vie » depuis, a-t-elle déclaré.

Le couple n’a pas d’enfants ensemble mais partage plusieurs enfants issus de relations antérieures.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Affleck et son ex-femme Jennifer Garner ont trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans, qui sont coparentés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lopez est maman de jumeaux de 14 ans Emme Maribel et Maximilian ‘Max’, avec l’ancien mari Marc Anthony.