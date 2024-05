Jennifer Lopez annule sa tournée estivale

Jennifer Lopez a annulé sa tournée estivale « This Is Me… Live » pour passer plus de temps avec sa famille et a « le cœur brisé » par cette décision, a annoncé la chanteuse à ses fans dans sa newsletter vendredi, selon plusieurs médias.

La nouvelle n’est pas une surprise totale, car la tournée a été aux prises avec des rapports faisant état de mauvaises ventes de billets et de nombreux sièges invendus sur les sites de billetterie.

«J’ai complètement mal au cœur et dévastée de vous avoir laissé tomber», a-t-elle écrit. « Sache que je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. » Divers médias ont déclaré que le besoin de passer du temps en famille était nécessaire au milieu d’informations selon lesquelles elle et son mari Ben Affleck se sépareraient.

Après avoir annulé sept dates de la tournée – sa première escapade nord-américaine en cinq ans – en raison de la faiblesse des ventes de billets, Lopez l’a tranquillement renommé en avril pour apparemment élargir sa portée, le changeant de « This Is Me… Now » à « This Is Me ». … En direct | Les plus grands succès.

Lopez avait initialement annoncé cette randonnée en février pour coïncider avec la sortie de son dernier album « This Is Me… Now » et des deux films qui l’accompagnent. Mais elle a discrètement annulé certaines de ses dates le mois dernier dans des villes comme Cleveland et Nashville, probablement en raison de mauvaises ventes. Le dernier changement de marque suggère de passer d’une tournée axée sur les chansons du nouvel album à une tournée couvrant sa discographie, une décision qui pourrait attirer les auditeurs qui ne se sont pas connectés avec son dernier morceau.