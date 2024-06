Jennifer Lopez annule sa tournée estivale troublée « This is Me »

La tournée estivale nord-américaine de Jennifer Lopez, « This Is Me… Live », a été annulée en raison de rapports faisant état de ventes de billets décevantes et de rumeurs constantes des tabloïds sur le mariage de la superstar avec Ben Affleck. « Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches », a déclaré vendredi le géant de la promotion d’événements Live Nation dans un communiqué, informant les clients de Ticketmaster que leurs remboursements seraient effectués automatiquement.

L’artiste de 54 ans a déclaré qu’elle était « complètement navrée et dévastée » par la nouvelle dans un message aux fans partagé sur son site Internet. « Sache que je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. »

Lopez n’a pas donné de détails sur ses raisons, mais un représentant a déclaré que la décision n’avait pas été prise en raison de la vente de billets.

La tournée de près de deux mois devait débuter à Orlando le 26 juin, avec des concerts prévus aux États-Unis et au Canada. Mais il a été entaché par des informations faisant état de mauvaises ventes depuis son annonce au début de cette année.

Le La tournée, qui allait être la première de Lopez en cinq ans, était destinée à soutenir son neuvième album, « This Is Me… Now », sorti en février comme son premier album solo en près d’une décennie. Cela n’a pas bien fonctionné, faisant ses débuts à la 38e place du Billboard 200 – un creux en carrière pour l’artiste. L’album de 13 titres, qui, selon la chanteuse, a été inspiré par sa relation ravivée avec Affleck, était également accompagné d’un film fictif quasi biographique rempli de stars, « This Is Me… Now: A Love Story », et d’un derrière -documentaire sur les coulisses, « La plus grande histoire d’amour jamais racontée ».

En mars, le sept dernières dates de tournée à Cleveland, Nashville, Raleigh, Caroline du Nord, Atlanta, Tampa, La Nouvelle-Orléans et Houston ont été annulés. Puis, en avril, le nom de la tournée a été changé de « This Is Me… Now » à « This Is Me… Live : The Greatest Hits », ce qui suggérait que la tournée se concentrerait davantage sur la carrière. Des captures d’écran de sites Web de réservation de billets pour les dates de tournée de J-Lo à Denver, Tulsa et Pittsburgh, publiées dans un article de Variety, montraient des pans entiers de sections avec des billets disponibles.

Des captures d’écran similaires pour les spectacles d’autres artistes ont également diffusé sur les réseaux sociaux. Le mois dernier, les Black Keys semblaient être dans une situation similaire à celle de Lopez. Le duo de rock a déclaré dans un communiqué qu’il annulait les dates de sa tournée nord-américaine et prévoyait de reprogrammer les performances dans des salles réduites pour offrir une « expérience excitante et intime aux fans et au groupe ».

D’autres musiciens ont également dû modifier leurs horaires de tournée. Le Jonas Frères ont annoncé en avril qu’ils reportaient la partie européenne de leur tournée en raison de conflits d’horaire. Pink n’a pas pu donner quelques concerts l’année dernière à cause d’un infection respiratoireet Justin Timberlake annulé un spectacle plus tôt cette année après avoir attrapé la grippe.

Live Nation a fait l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement fédéral, qui a déposé le mois dernier une action en justice antitrust contre la société et sa filiale Ticketmaster, affirmant qu’elles opèrent comme un monopole effectif sur l’industrie de la musique live.

Pendant ce temps, Lopez est restée silencieuse sur une vague de rapports non confirmés affirmant qu’elle et Affleck auraient des problèmes relationnels. Le couple, surnommé « Bennifer » lorsque leur relation est devenue une obsession culturelle au début des années 2000, a récemment ravivé leur idylle et s’est marié en 2022. Depuis quelques semaines, les tabloïds font la une des journaux sur les « problèmes de mariage ».