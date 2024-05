Jennifer Lopez annule son concert d’été Greatest Hits

Le chanteur de 54 ans devait participer à la tournée This Is Me… Live qui débuterait en juillet.

DailyMail.com a reçu une déclaration sur l’annulation

« Les représentants de Live Nation ont annoncé aujourd’hui que la tournée américaine de l’été 2024 de Jennifer Lopez, THIS IS ME…LIVE, était annulée »

« Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches », a-t-on ajouté.







Jennifer Lopez annule son concert d’été Greatest Hits pour passer plus de temps avec sa famille, a appris DailyMail.com en exclusivité vendredi.

La chanteuse de 54 ans devait participer à la tournée This Is Me… Live qui débuterait en juillet pour célébrer son 55e anniversaire.

Mais l’épouse de Ben Affleck – avec qui elle a été vue tenant la main à Los Angeles vendredi après des mois de rumeurs partagées – voulait être chez elle à Los Angeles, a-t-on ajouté.

DailyMail.com a reçu une déclaration sur l’annulation. « Les représentants de Live Nation ont annoncé aujourd’hui que la tournée américaine d’été 2024 de Jennifer Lopez, THIS IS ME…LIVE, était annulée.

« Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches », a-t-on ajouté.

« Pour ceux qui ont acheté via Ticketmaster, les billets seront automatiquement remboursés – les fans n’ont rien d’autre à faire.

Jennifer Lopez annule son concert d’été Greatest Hits pour passer plus de temps avec sa famille, a appris DailyMail.com en exclusivité vendredi. La chanteuse de 54 ans devait participer à la tournée This Is Me… Live qui débuterait en juillet pour célébrer son 55e anniversaire.

« Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches », a-t-on ajouté. Elle répétait le spectacle depuis des mois

« Pour ceux qui ont acheté via des sites de revente tiers tels que SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc., veuillez contacter votre point d’achat pour plus de détails. »

Jennifer a envoyé ce message spécial à ses fans par son intermédiaire Sur le site JLo.

« J’ai complètement mal au cœur et je suis dévasté de vous avoir laissé tomber », a commencé la star des Hustlers.

« S’il vous plaît, sachez que je ne ferais pas cela si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire.

«Je promets que je me rattraperai et que nous serons à nouveau tous ensemble. Je vous aime tous tellement. Jusqu’à la prochaine fois…’ a écrit le producteur.

Une source a déclaré à DailyMail.com que Lopez était triste d’abandonner la tournée, qui se vendait bien, mais qu’il devait être à la maison à ce moment-là.

« Elle prend du temps pour être avec sa famille et ses amis proches », a déclaré la source, soulignant qu’elle avait souvent répété pour le spectacle et qu’elle était prête à s’engager, mais qu’elle pensait qu’il était temps de faire une pause.

» Jennifer a pris une décision très difficile cette semaine et elle est désolée envers ses fans. «

Cette décision n’a pas été prise autour de la vente de billets, car la tournée se déroulait en fait bien dans la plupart des villes clés et il y avait eu une bonne hausse, a déclaré une source à DailyMail.com.

L’épouse de Ben Affleck – avec qui elle a été vue tenant la main à Los Angeles vendredi après des mois de rumeurs partagées – voulait être chez elle à Los Angeles, a-t-on ajouté.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles la tournée ne se vendait pas bien lorsqu’elle était présentée comme This Is Me… Now pour soutenir son récent album qui accompagnait son film.

Mais lorsqu’il a été remplacé par une tournée à succès appelée This Is Me… Live, les billets ont commencé à se vendre très bien.

Elle vient tout juste de faire la promotion de son film de science-fiction Atlas.

« Jennifer a eu un énorme succès avec son film Atlas, il était numéro un partout dans le monde, et elle en est fière et veut maintenant passer du temps à la maison. »

En effet, Atlas, dans lequel elle a joué et produit, était numéro un dans 55 pays. Et le film figurait dans le top 10 dans 93 pays.

« Jennifer a eu un énorme succès avec son film Atlas, il était numéro un partout dans le monde, et elle en est fière et veut maintenant passer du temps à la maison », a déclaré une source.

En effet, Atlas, dans lequel elle a joué et produit, était numéro un dans 55 pays. Et le film était dans le top 10 dans 93 pays

Cela vient après que Jennifer ait expliqué à quel point elle aimait rester à la maison.

Cette semaine, quand elle a parlé à Bazar de Harper tout en lançant sa nouvelle boisson Delola margarita, a-t-elle déclaré qu’elle est la plus heureuse dans son Bel Air à 60 millions de dollars, Californie manoir dont Affleck a quitté.

‘J’aime cuisiner. Mes enfants adorent cuisiner. J’aime recevoir chez moi, ma famille et mes amis, surtout maintenant que le temps est plus chaud. J’aime recevoir des gens. Je n’aime pas sortir beaucoup », a déclaré la star.

Et elle a dit PA qu’elle a ralenti sa carrière, ajoutant qu’elle allait « à la moitié » de la vitesse qu’elle avait l’habitude de faire.

Lopez a expliqué qu’elle « fait des choses qui sont vraiment excitantes » ou « inspirantes » pour elle, par opposition à « tout faire ».

Entre-temps, NousHebdomadaire a affirmé cette semaine qu’elle était géniale avec Affleck parce qu’elle travaillait trop.

Mais UsWeekly a affirmé qu’elle était sur des rochers avec Ben Affleck parce qu’elle faisait le contraire : elle travaillait trop. Vu avec Ben en 2023

Jennifer a expliqué en détail dans Harper’s Bazaar à quel point elle aime se détendre à la maison.

« Parfois, c’est un brunch ou un après-midi au bord de la piscine, ou un bon petit dîner avec quelques amis », a déclaré la star des Hustlers.

« Même juste un truc de tous les jours : un ami qui vient s’asseoir près du feu. »

Le natif du Bronx a également déclaré : « Ce sont toutes ces choses qui pour moi sont les moments artistiques de votre vie. C’est comme créer la plus belle vie possible pour vous-même et créer ces moments inoubliables pour vous, votre famille et vos amis. Pour moi, c’est vraiment ça le style de vie Delola : créer de beaux moments.

Pendant ce temps, UsWeekly a affirmé que Jennifer se dépassait.

La source a poursuivi en déclarant que Ben « n’est pas d’accord avec le style de vie de Jennifer » et se sent désormais « usé » par leur mariage.

Ben aurait « vérifié » leur relation et la source a ajouté que lui et Jennifer étaient sur « deux pages complètement différentes la plupart du temps ».

Une autre source proche de Jennifer a suggéré que les engagements professionnels du couple avaient également provoqué une rupture, affirmant que « tous deux ont des carrières exigeantes qui les obligent souvent à être dans des villes différentes ».

Le couple étant obligé de passer du temps séparé ces derniers mois en raison de leur carrière – elle est allée à New York pour le Met Gala et pour tourner Kiss Of The Spider Woman alors qu’il était à Los Angeles pour le tournage de The Accountant 2 – l’initié a déclaré l’absence ‘ a mis en évidence la distance émotionnelle et physique qui les sépare.

Ils ont déclaré : « Au fil du temps, Jennifer et Ben ont eu de plus en plus de difficultés à communiquer efficacement, et de petits malentendus se sont transformés en disputes importantes.

La beauté de 54 ans vit dans un manoir de 60 millions de dollars à Bel Air, en Californie, qu’elle partageait avec son mari Affleck.

« Ils ont des approches fondamentalement différentes du conflit », a ajouté la source, expliquant que Jennifer préfère affronter les problèmes de front, tandis que Ben n’est pas aussi prompt à s’ouvrir.

Alors qu’ils s’acquittent de leurs obligations professionnelles, souvent depuis des côtes opposées, la communication est également devenue une source de discorde entre le duo.

Le couple a également « des approches fondamentalement différentes du conflit », car Affleck a tendance à se retirer et Lopez préfère en parler.

Affleck a épousé Lopez en 2022 après des retrouvailles en 2021. Ils ont commencé à se fréquenter il y a 20 ans et se sont même fiancés, mais ils ont rompu avant 2004.

Personnescependant, avait une position plus positive à l’égard de Bennifer la semaine dernière.

« Ils ont simplement des approches très différentes lorsqu’il s’agit de attirer l’attention des médias », a déclaré une source. « Ben déteste toute attention et cela le met très mal à l’aise. Jennifer a toujours eu une approche différente.

Affleck a épousé Lopez en 2022 après des retrouvailles en 2021. Ils ont commencé à se fréquenter il y a 20 ans et se sont même fiancés, mais ils ont rompu avant 2004. Vu en 2002

Il a été ajouté que ce n’était tout simplement pas « sa façon » de partager autant de sa vie personnelle.

« Cela ne le rend pas heureux et provoque du stress dans sa vie puis dans la sienne. Il ne fait aucun doute que leurs différents styles s’opposent », a ajouté la source.

Une troisième source, issue du monde de la musique, a relayé : « Elle a besoin de cette expression mais Affleck n’est tout simplement pas à l’aise avec elle. Au bout d’un moment, cela provoque des tensions dans la relation.

«Il est plus introspectif et privé. Elle aime ouvrir son cœur à ses fans et au monde. Cela les rend considérablement différents, et cela a été difficile dans la relation au quotidien.

La source de People a déclaré qu’ils tiendraient le coup. « Il y a toujours eu des conflits dans leurs styles, dans la façon dont ils gèrent les problèmes et dans leurs actions, mais rien n’a arrêté leur amour au fil des années. C’est une grande histoire d’amour », a partagé la source.