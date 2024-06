Jennifer Lopez annule sa tournée estivale : « Je suis complètement malade et dévastée »

La tournée devait être sa première en cinq ans, en soutien à son premier album solo en une décennie, « This Is Me… Now » et son film compagnon.

La tournée devait débuter le 26 juin à Orlando, en Floride, et se terminer à Houston le 31 août. Live Nation a indiqué que les participants ayant acheté des billets via Ticketmaster seront automatiquement remboursés.

Lopez a fait sa propre déclaration aux fans sur son site Web et sa newsletter OntheJLo, en écrivant : « J’ai complètement le cœur brisé et dévastée de vous avoir laissé tomber. Sachez que je ne ferais pas cela si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. »

Elle a poursuivi : « Je promets que je me rattraperai et que nous serons à nouveau tous ensemble. Je vous aime tous tellement. Jusqu’à la prochaine fois… »

« This Is Me… Now » est sorti au début de cette année, 20 ans après son album à succès « This Is Me… Then ». Lopez a déclaré à l’AP que le nouvel album était un « miracle » et « une seconde chance ». Et j’adorerais capturer ce moment dans le temps de la manière dont cet album a capturé ce moment dans le temps.