Jennifer Lopez annule sa tournée estivale

Jennifer Lopez a annulé sa tournée estivale « This Is Me… Live » pour passer plus de temps avec sa famille et a « le cœur brisé » par cette décision, a annoncé la chanteuse aux fans dans sa newsletter vendredi.

« Les représentants de [tour promoter] Live Nation a annoncé aujourd’hui que la tournée américaine de l’été 2024 de Jennifer Lopez ‘THIS IS ME…LIVE’ était annulée, citant… ‘Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches' », peut-on lire dans l’annonce.

« Pour ceux qui ont acheté via Ticketmaster, les billets seront automatiquement remboursés – les fans n’ont rien d’autre à faire. Pour ceux qui ont acheté via des sites de revente tiers tels que SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc., veuillez contacter votre point d’achat pour plus de détails.

Il continue : « Un message spécial à mes JLovers OnTheJLo :

«J’ai complètement mal au cœur et dévasté de vous avoir laissé tomber.

« Sachez que je ne ferais pas cela si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. Je promets que je me rattraperai et que nous serons à nouveau tous ensemble.

« Je vous aime tous tellement.

« Jusqu’à la prochaine fois… »

La nouvelle n’est pas une surprise totale, car la tournée a été en proie à des rapports faisant état de mauvaises ventes de billets et de nombreux sièges invendus sur les sites de billetterie.

Divers rapports des médias ont déclaré que le besoin de passer du temps en famille était nécessaire au milieu d’informations selon lesquelles elle et son mari Ben Affleck se sépareraient ; les représentants du chanteur n’ont pas commenté ces informations.

Des sources proches de Lopez ont insisté sur le fait que la tournée n’avait pas été annulée en raison de mauvaises ventes de billets, malgré les rapports et les plans de salle, et ont souligné de fortes ventes sur des marchés tels que Newark, Orlando, Miami, Chicago, Anaheim et Toronto. Cependant, les plans de salle pour plusieurs autres dates ont montré des ventes très faibles.

Après avoir annulé sept dates de la tournée – sa première escapade nord-américaine en cinq ans – en avril, Lopez l’a discrètement renommé pour apparemment élargir sa portée, le changeant de « This Is Me… Now » à « This Is Me… Live | Les plus grands succès.

Lopez avait initialement annoncé cette randonnée en février pour coïncider avec la sortie de son dernier album « This Is Me… Now » et des deux films qui l’accompagnent, qui célébraient ses retrouvailles avec Affleck. Mais elle a discrètement annulé certaines de ses dates le mois dernier dans des villes comme Cleveland et Nashville, probablement en raison de mauvaises ventes. Le changement de marque suggérait de passer d’une tournée axée sur les chansons du nouvel album à une tournée couvrant sa discographie, une décision qui visait vraisemblablement à attirer les auditeurs qui ne se connectaient pas à son dernier matériel.

Variété nous en saurons davantage sur l'actualité au fur et à mesure que les informations seront disponibles.