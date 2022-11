Jennifer Lopez annonce un nouvel album « This Is Me… Now » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Jennifer Lopez les fans se réjouissent ! La triple menace fait son grand retour en musique en annonçant son album 2023 C’est moi maintenant le vendredi 25 novembre. J. Lo, 53 ans, a célébré son premier album en six ans avec une vidéo incroyable, qui a montré à quel point elle avait changé depuis la sortie de son premier album en 2002, C’est moi… alors.

Jennifer avait l’air sensationnelle dans la vidéo qui montrait sa transformation de la couverture fraîche de son premier album à la méga-diva qu’elle est aujourd’hui. Le clip a commencé avec la chanteuse “Let’s Get Loud” agenouillée sur la couverture de son premier album et ayant l’air totalement chic du millénaire dans une robe de poupée rose avec un bonnet assorti et un fard à paupières givré.

La couverture de l’album a pris vie lorsque J. Lo a levé les yeux et a dit aux fans: “C’est moi alors.” Ensuite, la scène s’est transformée à nos jours, montrant une Jennifer ciselée de 53 ans sur un fond sombre. Elle a modelé un corset blanc, une veste en cuir et un pantalon bas et a déclaré: “C’est moi maintenant”, alors que la mélodie de sa chanson principale jouait en arrière-plan.

L’album marque un tournant créatif pour Mrs. Ben Affleck. C’est moi maintenant “Chronique du voyage émotionnel, spirituel et psychologique qu’elle a entrepris au cours des deux dernières décennies”, selon un communiqué de presse sur le prochain album.

Les fans avaient le sentiment que quelque chose était peut-être en préparation lorsque les médias sociaux de la star se sont éteints plus tôt dans la semaine. Maintenant, ils peuvent s’attendre à 13 nouveaux morceaux de la beauté.

Alors que la vidéo faisait parler les fans, leurs sourcils se sont également piqués quand ils ont vu le numéro 7 sur la liste des pistes, intitulé “Dear Ben pt. ll », une suite à une chanson de ses débuts. Jennifer et Ben étaient de jeunes amours lorsqu’elle a réalisé son album en 2002. Maintenant, 20 ans plus tard, le couple est enfin marié et vit sa meilleure vie ensemble.

Sa romance avec Ben semble être l’inspiration pour une grande partie de la musique. Il y a aussi une chanson intitulée “Midnight Trip to Vegas”, après leurs noces de juillet 2022 à Sin City.