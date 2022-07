Jennifer Lopez annonce son mariage avec Ben Affleck lors d’un mariage surprise : “Nous l’avons fait”. L’amour est beau’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez a partagé un regard intime sur son mariage à Las Vegas, Nevada alors qu’elle annonçait son mariage avec Ben Affleck dimanche après-midi avec une photo de l’heureux couple après des noces surprises.

“Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience”, a-t-elle écrit dans sa newsletter.

“Exactement ce que nous voulions. Hier soir, nous nous sommes envolés pour Vegas, avons fait la queue pour une licence avec quatre autres couples, faisant tous le même voyage vers la capitale mondiale du mariage. Derrière nous, deux hommes se tenaient la main et se tenaient. Devant de nous, un jeune couple qui a fait les trois heures de route de Victorville le jour du deuxième anniversaire de leur fille – nous voulons tous la même chose – pour que le monde nous reconnaisse comme partenaires et déclare notre amour au monde à travers l’ancien et presque universel symbole du mariage.”

Jennifer a écrit qu’ils “étaient à peine arrivés à la petite chapelle de mariage blanche à minuit” où ses jumeaux, Emme Maribel et Maximilian, sont apparus dans le siège du conducteur à partir de photos qu’elle a partagées de la décapotable Cadillac rose “évidemment autrefois utilisée par le roi lui-même (mais si nous voulions qu’Elvis lui-même se montre, cela coûtait un supplément et il était au lit).”

“Donc, avec les meilleurs témoins que vous puissiez imaginer, une robe d’un vieux film et une veste du placard de Ben, nous avons lu nos propres vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies. Ils avaient même Bluetooth pour une (courte) marche dans l’allée.

“Mais au final, c’était le meilleur mariage possible que nous aurions pu imaginer. Un dont nous rêvions il y a longtemps et un rendu réel (aux yeux de l’État, Las Vegas, une décapotable rose et un autre) à très, très longtemps enfin .”

Lopez a poursuivi: “Quand l’amour est réel, la seule chose qui compte dans le mariage, c’est l’un l’autre et la promesse que nous faisons d’aimer, de prendre soin, de comprendre, d’être patients, aimants et bons les uns envers les autres. Nous l’avions. Et bien plus encore. La meilleure nuit de notre vie. Merci à la chapelle du Petit Mariage Blanc de m’avoir permis d’utiliser la salle de repos pour me changer pendant que Ben se changeait dans les toilettes des hommes.

“Ils avaient raison quand ils disaient : ‘tout ce dont tu as besoin, c’est d’amour’. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir cela en abondance, une nouvelle famille merveilleuse de cinq enfants incroyables et une vie que nous n’avons jamais eu plus de raisons d’attendre avec impatience. Restez assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un trajet en voiture à Las Vegas à midi et demi du matin dans le tunnel de l’amour, avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours. L’amour est une bonne chose, peut-être la meilleure des choses, et ça vaut la peine d’attendre. “

Elle a signé son message : “Avec amour, Mme Jennifer Lynn Affleck.”