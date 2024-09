Jennifer Lopez affiche ses abdos en crop top après son divorce avec Ben Affleck

Jennifer Lopez a une fois de plus montré ses abdominaux déchirés dans un haut court à Los Angeles vendredi matin.

L’interprète de « On the Floor », 55 ans, a été photographiée entrant dans un salon de coiffure avec un sourire aux lèvres et montrant son torse sculpté. Plus tard dans la journée, elle s’est rendue chez l’auteure-compositrice-interprète Linda Perry.

Son pull à col roulé blanc et son haut court étaient associés à un pantalon en lin blanc cassé. Elle avait accessoirisé sa tenue avec des nuances marron et un sac à main en cuir.

Jennifer Lopez est arrivée dans un salon de coiffure à Los Angeles vendredi. GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Elle a dévoilé ses abdominaux en béton dans un haut court à col roulé blanc. GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Selon certaines informations, Lopez se serait également arrêté à la maison de Linda Perry, visible ici. Getty Images

La sortie joyeuse de Lopez intervient après que la star de « Unstoppable » a dévoilé sa silhouette en forme dans une élégante robe argentée pour le Festival international du film de Toronto la semaine dernière.

L’ensemble glamour, qui a été surnommé la « robe de la vengeance » étant donné qu’elle l’a porté pendant son divorce avec Affleck, a cependant failli ne pas sortir de son placard.

« Il y a eu une discussion pour savoir si je devais ou non le faire. Et je me suis dit : « Tant pis », a déclaré Lopez auparavant. a dit aux gens en riant, ajoutant qu’elle se sentait « bien » dedans.

La dernière sortie de l’actrice et chanteuse intervient alors qu’elle est en instance de divorce avec Ben Affleck. Getty Images pour la Recording Academy

La semaine dernière, Lopez a également dévoilé son corps en forme dans une robe argentée. AFP via Getty Images

En août, il a été rapporté que la chanteuse de « Let’s Get Loud » cherchait à « prendre un nouveau départ » au milieu de ce nouveau chapitre de sa vie.

Lopez a officiellement demandé le divorce avec Affleck, 52 ans, le 2 août, soit le jour du deuxième anniversaire de leur somptueux mariage en Géorgie. Elle a invoqué des différences irréconciliables comme raison de sa séparation.

Page Six a rapporté en exclusivité plus tôt ce mois-ci que la chanteuse de « Dance Again » voulait refaire son image après son divorce.

Lopez et Affleck se sont mariés en 2022. Elle a ensuite demandé le divorce le 20 août, invoquant des différences irréconciliables. Getty Images pour Netflix

Les ex sont toujours propriétaires de leur maison conjugale, qu’ils tentent de vendre pour 68 millions de dollars. Getty Images

Une personne proche de la star nous a confié à l’époque : « Elle a besoin des conseils de nouvelles personnes pour ajouter une nouvelle couche et obtenir de nouvelles suggestions. »

Cependant, il semble que la séparation ne soit pas près d’être finalisée puisque les ex tentent toujours de vendre leur maison conjugale, qu’ils ont mise en vente en juillet pour 68 millions de dollars, soit une augmentation de 8 millions de dollars par rapport à ce qu’ils ont payé en juin 2023.

En juillet, une source a déclaré à Us Weekly qu’ils étaient « pressés » de se débarrasser de leur maison, mais qu’ils n’avaient pas eu de chance.