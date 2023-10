Jennifer Lopez admet qu’elle ne se sentait « pas en sécurité » après la naissance de ses jumeaux – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Lopez a révélé qu’elle avait vécu une brève période d’insécurité, peu de temps après avoir donné naissance à ses jumeaux Max. et Emme. Elle a partagé son expérience en remettant le prix pour réalisation exceptionnelle en conditionnement physique à son entraîneur. Tracy Anderson aux Daytime Beauty Awards le dimanche 1er octobre. J.Lo, 54 ans, a partagé son histoire de rencontre avec l’entraîneur alors qu’elle célébrait le travail incroyable de Tracy.

La chanteuse « I’m Real » a admis qu’elle avait des insécurités post-partum dans son discours, selon E! Nouvelles. «J’ai rencontré Tracy juste après avoir eu mes jumeaux», a-t-elle déclaré. «Je l’ai appelée à un moment où je ne me sentais pas en sécurité et incertaine, me demandant si je reviendrais un jour à ce que j’étais avant, comme le font la plupart des nouvelles mamans après l’accouchement.»

J.Lo a continué et a expliqué comment son entraîneur a pu l’aider à se sentir à nouveau à l’aise. « Elle est entrée dans ma vie et m’a aidée à embrasser le nouveau moi et à être et à réaliser que je pouvais être plus forte que jamais auparavant », a-t-elle déclaré à la foule.

Plus tôt dans son hommage, Jennifer a expliqué que Tracy « m’a inspirée et encouragée à célébrer chaque version de mon corps au fil des ans et à continuer à m’élever à mesure que ma vie et mes besoins changeaient ». Il est clair que l’entraîneur a eu un impact formidable sur elle.

Pour l’événement, Jennifer portait une robe blanche plongeante avec des fleurs rose vif partout. L’actrice a partagé un aperçu de sa tenue de soirée sur son Instagram et a crié à l’entraîneur. « Félicitations Tracy », a-t-elle écrit en légende.

Jennifer a donné naissance à Max et Emme, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony, en février 2008. Les deux jumeaux ont maintenant 15 ans et force est de constater qu’ils entretiennent un lien très particulier avec leur maman. Lorsqu’ils ont fêté leur anniversaire en février, elle a publié un joli message célébrant leur journée spéciale. « Joyeux anniversaire à mes belles et brillantes noix de coco. Je suis si fière de vous deux à tous points de vue. Vous apportez tellement de joie et de bonheur à mon cœur et à mon âme. Je t’aime au-delà de l’éternité, JOYEUX ANNIVERSAIRE », a-t-elle écrit.

Outre ses jumeaux, J.Lo est aussi la belle-mère de son mari Ben Affleck trois enfants. Ben partage Violet, 17, Séraphina, 14, et Samuel, 11 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner. Ben et J.Lo se sont mariés en juillet 2022.