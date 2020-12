Jennifer Lopez s’est maquillée alors qu’elle se blottissait près du feu avec ses jumeaux de 12 ans.

Max et Emme avaient l’air à l’aise avec maman dans un joli post d’avant Noël par la super star de la chanson sur les réseaux sociaux.

Elle était sans maquillage et ses cheveux normalement immaculés étaient ramenés en un chignon en désordre – et sa beauté naturelle a une fois de plus épaté ses fans.

Dans un nouveau cliché Instagram, elle a l’air détendue et heureuse – ses deux enfants restent proches.

La diva de 51 ans était assise dans une robe d’hiver et elle a souri à la caméra.

Max et Emme, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony, grandissent peut-être vite mais ils ne sont certainement pas trop vieux pour un câlin avec maman.







(Image: Instagram)



Elle a légendé le cliché: « J’adore qu’ils veulent toujours s’asseoir sur les genoux de maman! Bon samedi #Coconuts ».

Elle a ensuite posé pour un selfie au lit – se mettre au travail avec des ordinateurs portables et des lunettes.

Les enfants de JLo adorent tout ce qu’elle mord – mais on ne peut pas en dire autant d’Ulrika Jonsson.







(Image: AFP / Getty Images)







(Image: Instagram)



Elle a récemment critiqué Jennifer pour des photos nues qui apparemment « font se sentir mal aux femmes ».

La présentatrice de télévision et maman de quatre enfants, 53 ans, a déclaré que des stars glamour comme J-Lo et Jennifer Aniston ne rendaient pas service aux femmes avec leurs corps « parfaits ».

La tirade est venue après que la chanteuse se soit déshabillée pour la vidéo racée de son nouveau morceau In The Morning.







(Image: Instagram)



En écrivant un article cinglant dans The Sun, Ulrika a fulminé: «En tant que maman de quatre enfants – dont deux jeunes filles âgées de 16 et 20 ans – je m’inquiète douloureusement de l’effet qu’entraîne ces images sur elles et leur sentiment d’estime de soi.

«Ils peuvent me prétendre qu’ils sont avertis et conscients des filtres et que ces images sont parfois considérablement éloignées de la réalité.

« Mais je sais aussi que, au fond, ils se regarderont dans le miroir ou le selfie qu’ils prendront et se sentiront sans importance. »