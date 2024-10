Jennifer Lopez a un plan pour trouver un nouveau jouet pour garçon après la séparation de Ben Affleck

Jennifer Lopez est apparemment sur le point de rebondir et a un plan pour obtenir le match parfait après son divorce avec Ben Affleck.

Les initiés et les sources ont dit InTouch hebdomadaire que Lopez auditionnerait des jeunes hommes pour être son prochain boytoy, et il y a un énorme processus autour de cela.

Ils ont déclaré au média que ces hommes étaient en train d’auditionner, en disant: « Elle a déjà donné le feu vert pour que ces mecs soient auditionnés et servis pour elle… Elle a désespérément envie d’oublier Ben et de surmonter l’angoisse qu’il lui a fait subir, et le La meilleure façon pour elle d’y parvenir est de s’amuser sans aucune condition avec de jeunes mecs sexy.

« Son ego a besoin d’un sérieux redémarrage et être avec des mecs sexy est un excellent remède car ils la flatteront partout et la feront se sentir à nouveau jeune, sexy et désirable », ont-ils ajouté. « Ils seront tous examinés et devront signer des NDA, mais après cela, le jeu commence. Sa mission en ce moment est simplement de se sentir à nouveau sexy et d’oublier Ben pour toujours.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Lopez souhaitant avoir un jeune beau gosse d’Hollywood après son divorce surprise. Plus tôt cette année, des initiés ont déclaré Plus proche chaque semaine au Royaume-Uni« Jen veut montrer au monde qu’elle peut attraper un jeune homme sexy d’Hollywood, et ce n’est pas comme si ce serait trop difficile pour elle de réussir compte tenu de sa beauté. » (Des initiés ont dit qu’elle regardait Joe Jonas, Zac Efron et même Pete Davidson.)

Ben Affleck, Jennifer Lopez

Pour ceux qui ne le savent pas, Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage du film Gigli. Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après et se sont fiancés fin 2002. En 2003, ils ont reporté leur mariage, puis se sont séparés quelques jours auparavant, à cause des paparazzi et des pressions auxquelles ils ont été confrontés, et ont été séparés en 2004.

Puis, en 2021, Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance. Un an plus tard, ils se sont fiancés et se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie. Puis, après des mois de spéculation, selon TMZLopez a demandé le divorce le 20 août, notant que la date de séparation est le 26 avril 2024.

Maintenant, il semble que Lopez soit prêt à sortir avec un homme plus jeune.

Avant de partir, regardez ce diaporama montrant des photos du deuxième lieu de mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck.