Jennifer Lopez a-t-elle retiré le tatouage « engagement » de Ben Affleck après son divorce ?

Jennifer Lopez semble avoir retiré le tatouage sentimental qu’elle s’est fait faire en l’honneur de Ben Affleck l’année dernière au milieu du divorce du couple, en sortant au TIFF dans une robe révélatrice qui dévoilait ses flancs nus.

En février 2023, l’acteur de « Argo » et la chanteuse de « Jenny From the Block » ont célébré leur première Saint-Valentin en tant que couple marié en se faisant tatouer des « engagements » coordonnés.

Lopez a reçu un signe de l’infini, situé sur sa cage thoracique gauche, avec « Jennifer » écrit à une extrémité et « Ben » à l’autre. Le symbole était traversé par une flèche.

Jennifer Lopez semble avoir retiré son tatouage dédié à Ben Affleck. Getty Images

L’année dernière, la chanteuse a reçu un signe de l’infini avec les inscriptions « Jennifer » et « Ben ». jlo/Instagram

Cependant, l’actrice manquait notablement du morceau d’encre identifiable lors de la première de son nouveau film, « Unstoppable », la semaine dernière.

L’actrice de 55 ans est arrivée au Festival international du film de Toronto 2024 dans une robe Tamara Ralph à peine visible, qui présentait des côtés complètement ouverts noués ensemble par des nœuds en velours noir.

Le design osé de la boule à facettes offrait une vue claire de la cage thoracique gauche de Lopez ; cependant, son tatouage n’était visible nulle part.

Bien qu’il ne soit pas clair si elle a enlevé son tatouage de façon permanente ou si elle a utilisé du maquillage pour le couvrir, l’actrice de « Marry Me » ne veut clairement pas qu’il soit exposé au milieu de la séparation du couple.

Cependant, le tatouage n’était pas visible sur la robe audacieuse qu’elle portait au Festival international du film de Toronto la semaine dernière. Getty Images

Le dessin était situé sur sa cage thoracique. jlo/instagram

On ne sait pas si Affleck s’est également débarrassé de son propre tatouage « d’engagement » : deux flèches superposées avec un « J » et un « B » inscrits entre les flèches.

Lopez, quant à elle, a associé la robe métallique à des talons imposants de la même teinte, à une pochette Judith Leiber et à des diamants Hassanzadeh – et a parlé de son look risqué.

La star de « Selena » a dit aux gens elle se sentait « bien » dans cet ensemble accrocheur, qu’elle a hésité à porter pendant un moment avant de passer à l’acte.

On ne sait pas si le tatouage a été enlevé ou si elle l’a recouvert de maquillage. AFP via Getty Images

Lopez a laissé peu de place à l’imagination dans la robe éblouissante de Tamara Ralph. Getty Images

« Il y a eu une discussion pour savoir si je devais le faire ou non. Et je me suis dit : « Tant pis », a-t-elle déclaré en riant.

Bien que Lopez ait foulé le tapis rouge seule, le meilleur ami d’Affleck, Matt Damon, a également assisté au festival international.

Damon et Affleck ont ​​financé le film via leur société de production, Artists Equity. Cependant, l’acteur de « Gone Girl » a fait l’impasse sur l’événement pour passer du temps avec ses enfants et éviter une rencontre gênante avec son ex.

Malgré le divorce de l’actrice avec l’acteur de « Accountant », elle et Damon semblent toujours être en bons termes.

On ne sait pas si l’acteur d’« Argo » a également fait retirer son tatouage « d’engagement » — deux flèches. jlo/Instagram

Elle a demandé le divorce d’Affleck le mois dernier. AFP via Getty Images

Le couple a été photographié partageant un moment intime lors d’une afterparty au Ritz-Carlton, avec Lopez tenant la main de la star de « Jason Bourne ».

Un témoin oculaire a déjà a dit aux gens que la star de « Mother » et Damon, 53 ans, « ont eu une longue et profonde conversation » qui a duré plus de 20 minutes.

Lopez a demandé le divorce d’Affleck le mois dernier après deux ans de mariage.