Jennifer Lopez a failli tomber d’une falaise sur le tournage de “Shotgun Wedding” – Hollywood Life

Jennifer Lopez a révélé qu’elle avait failli “tomber d’une falaise” pendant le tournage Mariage de fusil de chasse avec Josh Duhamel. Elle a fait l’admission lors d’un jeu de “Who’s Who” avec BuzzFeed alors qu’ils faisaient le tour du groupe – y compris Jennifer Coolidge, qui joue la mère de Josh dans le film – discutant de qui prendrait certains titres. Josh et J.Lo ont remporté le titre de “plus susceptibles de réussir une cascade dès la première prise” – ce à quoi la “Jenny From The Block Singer” a accepté, sans un seul hoquet de tir.

“J’avais l’impression que nous étions plutôt bons”, a-t-elle déclaré en parlant de diverses séquences d’action dans le film comique, dont plusieurs qu’ils ont filmées menottées après que leur mariage ait été détourné par un groupe de pirates. “Sauf la fois où j’ai failli franchir la falaise”, a-t-elle ensuite déclaré, faisant référence à une scène hilarante incluse dans la bande-annonce. « Alors tu sais comment, dans cette scène où ma robe s’est prise dans le volant ? Une fois, il s’est pris dans la roue. Et j’allais plus loin. Je regarde Josh. Je suis comme ‘Josh! Ne me laisse pas partir ! S’il vous plaît », a-t-elle déclaré dans l’émission.

Josh – tout comme son personnage à l’écran Tom – était le héros du moment. “Il est comme ‘Je t’ai eu! Tu y vas, nous y allons », a-t-elle expliqué en criant Josh.

Jennifer a tourné le film aux côtés de Josh, Jennifer Coolidge, ainsi que Lenny Kravitz, Cheech Marin, D’Arcy Cardenet Sonia Bragaen République dominicaine au début de 2021. Le groupe s’est apparemment amusé à filmer en République dominicaine, les acteurs partageant également des histoires sur les bouffonneries sur le plateau – y compris Lenny apportant sa propre boombox sur le plateau.

Jennifer a également révélé qu’elle avait du travail pendant le film pour se préparer à sa propre scène épique. “Chaque jour, vous rentriez tous à la maison et je devais rester avec mes cours d’armes à feu… tout le temps que j’étais là-bas, ils avaient tellement peur que j’allais tirer sur quelqu’un”, a-t-elle avoué. La co-star D’Arcy, cependant, a noté que Coolidge “avait l’air si bien de le faire”.

Mariage de fusil de chasse commence à diffuser sur Prime Video le 27 janvier.

