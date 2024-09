Jennifer Lopez a eu une « conversation profonde » avec Matt Damon au TIFF

Jennifer Lopez s’appuie sur son amitié avec Matt Damon au milieu de son divorce en cours avec Ben Affleck.

Bien qu’Affleck lui-même n’était pas présent à la première du nouveau film du trio, InarrêtableAu Festival international du film de Toronto (TIFF) ce week-end, JLo a été vue partageant un doux moment avec son ami proche de longue date, Matt Damon.

Un initié a dit Magazine People de leur rencontre que Lopez est « très proche de Matt [Damon] » et j’ai « apprécié passer du temps » avec lui pendant l’événement.

Après la première, les deux ont été vus dans une « conversation profonde » lors d’une afterparty organisée au EPOCH Bar & Kitchen Terrace du Ritz-Carlton, discutant pendant plus de 20 minutes, selon une source. La femme de Damon, Luciana, et Inarrêtable sa co-star Don Cheadle était également assise avec eux.

« Jen et Matt ont eu une longue et profonde conversation », a partagé l’initié, notant qu’ils ont ri, parlé sérieusement et même serré la main alors qu’ils se connectaient pendant l’événement.

Le film raconte l’histoire vraie et inspirante du lutteur Anthony Robles, né avec une jambe unique et qui a remporté un championnat national de la NCAA. Lopez joue sa mère, Judy Robles, dans le film, qui a reçu une standing ovation au TIFF.