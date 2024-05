Jennifer Lopez a essayé de « ralentir », de « rester davantage à la maison » pendant le mariage de Ben Affleck

Films





Jennifer Lopez a fait une pause lors de son mariage avec Ben Affleck.

L’actrice récemment a déclaré à AP News qu’elle a « réduit » son emploi du temps au cours des « dernières années » dans le but de « ralentir davantage et d’être plus à la maison ».

Au lieu de cela, la nominée aux Grammy Awards n’a fait que « faire des choses qui sont vraiment excitantes » ou « inspirantes » pour elle, par opposition à « tout faire ».

Jennifer Lopez « a essayé de ralentir davantage » lors de son mariage avec Ben Affleck. jlo/Instagram

L’actrice a tenté de « être davantage à la maison ». apnewsentertainment/Tiktok

L’artiste a affirmé travailler « à la moitié » de son rythme habituel. Instagram/@jlo

Lopez a expliqué : « C’est ce que je faisais souvent. Ceci, ceci, ceci, ceci.

« C’est la vérité », a poursuivi l’artiste de 54 ans lors de l’interview sur le tapis rouge du 20 mai. « Même si j’ai l’impression d’aller tout le temps à un rythme effréné, je suis en fait à la moitié du rythme d’il y a quelques années. »

Sa co-star d’Atlas, Sterling K. Brown, est intervenue pour exprimer son incrédulité en disant : « Tu es un arnaqueur, bébé. Je veux juste que tu saches. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont qualifié l’interview d’exemple de la « différence fondamentale » entre Lopez et Affleck, 51 ans, au milieu de spéculations généralisées sur la scission.

« Elle fait constamment quelque chose », a un fan a tweeté des « personnalités très différentes » du couple.

Elle a précisé que le changement a eu lieu « au cours des dernières années ». Images du GC

Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance en 2021. AFP via Getty Images

Les co-stars de « Gigli » étaient initialement ensemble de 2002 à 2004, ravivant leur romance en 2021 et se fiançant l’année suivante.

Lopez et l’acteur oscarisé se sont mariés lors d’une cérémonie à Las Vegas en juillet 2022 avant de se marier à nouveau en Géorgie le mois suivant.

Ils se sont mariés en 2022. Getty Images

Le couple a déclenché des spéculations séparées plus tôt ce mois-ci alors qu’ils vivaient séparément. Images du GC

Affleck a maintenant « repris ses esprits » à propos de leur mariage « de rêve fiévreux », a déclaré une source à Page Six plus tôt ce mois-ci, affirmant que l’acteur « comprend qu’il n’y a tout simplement aucune chance que cela fonctionne ».

Notamment, les deux hommes vivent séparément, Affleck étant apparemment à la recherche d’un logement à Los Angeles.

Les co-stars de « Gigli » n’ont pas encore commenté les rumeurs. AbacaPress / SplashNews.com

Affleck a déjà parlé de faire des « compromis »[s]» dans leur relation. CBS

Il a fait la une des journaux pour avoir raté les deux premières de « Atlas » de sa femme et a été aperçu sans alliance lors de récentes sorties – c’est-à-dire lorsque la star de « Gone Girl » ne cache pas sa main aux caméras.

Le lauréat du Golden Globe a déjà parlé de leurs « différentes approches » des relations dans le documentaire de Lopez « La plus grande histoire d’amour jamais racontée », notant qu’ils avaient « essayé d’apprendre à faire des compromis ».

