Jennifer Lopez a « épuisé » Ben Affleck, la phase de lune de miel est terminée : rapport

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont « sur deux pages complètement différentes » maintenant que leur phase de lune de miel s’est « dissipée » au milieu des spéculations sur le divorce, selon un nouveau rapport.

Le mariage du couple est en proie à des rumeurs de séparation persistantes et des sources proches du couple pèsent sur le discours.

Le chanteur de « Let’s Get Loud », 54 ans, et l’acteur oscarisé, 51 ans, ont « pris un peu de temps » pour déterminer si leur relation « est bonne pour eux deux », a déclaré une source. nous l’a dit chaque semaine mardi.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont « sur deux pages complètement différentes » maintenant que leur phase de lune de miel s’est « terminée », selon un nouveau rapport. AbacaPress / SplashNews.com

Pendant ce temps, l’acteur d' »Argo » n’est apparemment « pas d’accord avec le style de vie de Jennifer » et se sent « usé » par le mariage, a déclaré la source, ajoutant que le père de deux enfants avait été « examiné ».

La source a ajouté que le duo, qui s’est marié en 2022, est sur « deux pages complètement différentes la plupart du temps » et que leur « phase de lune de miel s’est dissipée ».

« Tous deux ont des carrières exigeantes qui les obligent souvent à résider dans des villes différentes », a ajouté la source.

J.Lo aurait commencé à « intensifier ses engagements professionnels » et à préparer sa prochaine tournée « This Is Me… Live », qui débutera le mois prochain.

« Elle est très concentrée sur son travail et se dépasse », a déclaré la source au média, mais a ajouté que les deux hommes étaient séparés pour des obligations professionnelles contrastées.

Le mariage du couple est en proie à des rumeurs de séparation persistantes. TheCelebrityfinder/MEGA

Cela « a mis en évidence la distance émotionnelle et physique qui les sépare », ont-ils ajouté.

« Au fil du temps, Jennifer et Ben ont eu de plus en plus de mal à communiquer efficacement, et de petits malentendus se sont transformés en disputes importantes », a déclaré la source. «Ils ont des approches fondamentalement différentes du conflit.»

Le duo a « pris un peu d’espace » pour déterminer si la relation « leur convient tous les deux », selon une source. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

De plus, des sources affirment que les deux hommes ont des approches différentes en matière de parentalité et de finances, ce qui a par la suite « exacerbé » leurs problèmes conjugaux.

Page Six a contacté les représentants de Lopez et Affleck pour commentaires.

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré en exclusivité à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » à propos du mariage du couple.

L’acteur d' »Argo » n’est apparemment « pas d’accord avec le style de vie de Jennifer » et se sent « usé » par le mariage, a ajouté la source. AFP via Getty Images

Le couple a pour la première fois déclenché des rumeurs partagées lorsque le hitmaker de « On The Floor » s’est présenté au Met Gala 2024 sans lui – bien qu’il soit l’un des coprésidents de l’événement.

Une semaine plus tard, TMZ a rapporté que les deux hommes vivaient séparément.

Affleck aurait commencé à séjourner dans une maison du quartier de Brentwood à Los Angeles – à moins de 30 minutes de son manoir de 60 millions de dollars à Beverly Hills et celui de Lopez – il y a près de deux semaines.

Page Six a appris plus tard qu’Affleck cherchait tranquillement un logement dans la région de Los Angeles.

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré en exclusivité à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » à propos du mariage du couple. Getty Images

L’histoire d’amour du duo remonte à 2002, date à laquelle ils ont commencé à se fréquenter. Le couple s’est fiancé plus tard cette année-là. Cependant, ils se sont séparés en 2004 après avoir reporté leur mariage l’année précédente.

Ils se sont finalement reconnectés en 2021 et se sont mariés l’année suivante.











