Jennifer Lopez a déclaré qu’elle changerait de nom pour Affleck en 2004 : vidéo – Hollywood Life

Jennifer Lopez est maintenant légalement Jennifer Affleck ! La chanteuse et actrice de 52 ans a pris le nom de son nouveau mari Ben Affleck par une licence de mariage du Nevada déposée le samedi 16 juillet – et le nouveau nom de famille est exactement ce qu’elle avait prévu de faire en 2003 lors de leur engagement initial. Jennifer a fait le commentaire lors d’une émission spéciale d’une heure qu’elle a filmée avec Ben dans leur maison de location dans le quartier Deep Cove de Vancouver à l’ancien Accéder à Hollywood héberger Pat O’Brien.

« Je veux savoir, une semaine après votre mariage, quel sera votre nom ? » lui demanda-t-il alors qu’elle préparait un repas pour Ben dans la cuisine, portant un survêtement en velours bleu. À l’époque, les stars travaillaient toutes les deux en Colombie-Britannique, alors que Ben tournait Chèque de paie pendant qu’elle travaillait Une vie inachevée avec Robert Redford. “Jennifer Lopez, mais mon nom sera Jennifer Affleck, évidemment”, a-t-elle déclaré à l’hôte, ajoutant que le nom légal figurera également sur son papier à lettres. “J. Aff… ne sonne pas tout à fait de la même manière, mais… », a-t-elle ensuite plaisanté en riant de son surnom potentiellement mis à jour « J.Lo ».

Ben et J.Lo n’ont pas encore célébré leur mariage, cependant, les deux sont officiellement mari et femme quelques mois seulement après s’être fiancés ! La ville L’acteur a proposé pour la deuxième fois en avril 2022 avec une spectaculaire bague en diamant vert rare, estimée à 5 millions de dollars. Le vert est connu pour être sa couleur préférée et, comme elle l’a déjà dit, une couleur porte-bonheur.

Jennifer a également partagé des détails sur la proposition romantique aux fans via elle Sur le JLo bulletin. “Samedi soir, alors que j’étais à mon endroit préféré sur terre (dans le bain moussant), mon bel amour s’est mis à genoux et a proposé”, a-t-elle déclaré. “J’ai été pris totalement au dépourvu… et je l’ai juste regardé dans les yeux, souriant et pleurant en même temps, essayant de comprendre le fait qu’après 20 ans, cela se reproduisait à nouveau, j’étais littéralement sans voix, et il a dit, ‘est-ce que c’est un oui?’ », a-t-elle écrit.

« J’ai dit OUI, bien sûr, c’est un OUI. Je souriais si grand et les larmes coulaient sur mon visage, me sentant si incroyablement heureuse et entière. Ce n’était rien d’extraordinaire, mais c’était la chose la plus romantique que j’aurais pu imaginer », a-t-elle expliqué.

Jennifer et Ben se sont rencontrés pour la première fois pendant le tournage Gigli en 2001, entamant une romance l’année suivante. Les médias ont rapidement surnommé la paire “Bennifer”, car les deux sont devenus une sensation médiatique moquée dans sa vidéo “Jenny From The Block”. Ben a posé la question la première fois en novembre 2002 avec un diamant rose, et le couple a fixé une date de mariage pour la fête du Travail 2003. Le mariage a été reporté en raison de l’attention intense des médias, et le couple s’est séparé en janvier 2004. À la surprise de tous, le couple a ravivé leur romance près de 18 ans plus tard en avril 2021 – et se renforce depuis.