Jennifer Lopez a « apprécié » son temps avec son ami Matt Damon au TIFF (source exclusive)

Jennifer Lopez et Matt Damon restent de bons amis malgré son divorce avec Ben Affleck.

Après avoir posé pour des photos de groupe ensemble au Inarrêtable En avant-première le vendredi 6 septembre au Festival international du film de Toronto (TIFF), une source a déclaré à PEOPLE que la chanteuse est « très proche de Matt [Damon] » et j’ai « apprécié passer du temps » avec lui.

Les deux amis ont été repérés dans un Inarrêtable Les participants à l’afterparty se sont engagés dans une « conversation profonde » après la première du film, a déclaré une source à PEOPLE.

Lopez et Damon, 53 ans, ont discuté pendant plus de 20 minutes lors de l’afterparty, organisée à l’EPOCH Bar & Kitchen Terrace du Ritz-Carlton.

La source a déclaré à PEOPLE que Lopez était assis à une table à l’extérieur avec l’épouse de l’acteur, Luciana Damon, et sa co-star Don Cheadle lorsque Damon les a rejoints.

« Jen et Matt ont commencé à parler et ont eu une longue et profonde conversation », avait déclaré la source précédemment, notant que les deux amis avaient ri et parlé plus sérieusement, et pendant plusieurs minutes, ils avaient serré la main en parlant.

(LR) Bobby Cannavale, Jharrel Jerome, Jennifer Lopez, Don Cheadle et Matt Damon le 6 septembre 2024 à Toronto, Ontario.

Affleck, qui est coproducteur sur Inarrêtableétait remarquablement absent. Le film a été produit par la société de production d’Affleck et Damon, Artists Equity.

Le nouveau drame suit l’histoire réelle du lutteur Anthony Roblesqui est née avec une jambe et a finalement remporté un championnat national NCAA en 2011. Lopez incarne la mère de Robles, Judy Robles, dans le film. Elle a reçu une ovation debout de la part du public pendant le générique du TIFF.

Sur scène, lors de la séance de questions-réponses après la projection, Lopez a souligné combien il était important de rendre justice à l’histoire.

« Je pense que c’était mon travail de l’aider à se sentir en sécurité », a-t-elle déclaré. « Anthony et Judy se sont sentis en sécurité et ont en quelque sorte mis cela entre nos mains et nous ont fait confiance avec toutes les informations qu’ils pouvaient nous donner, sachant que nous n’en ferions aucun mauvais usage, mais que nous les utiliserions uniquement pour raconter leur histoire de la meilleure et de la plus belle manière qu’elle méritait. Parce que c’est l’une des histoires les plus belles et les plus inspirantes que j’ai jamais vues à l’écran. »

Jennifer Lopez le 6 septembre 2024 à Toronto, Ontario.

L’avant-première était la première apparition publique majeure de Lopez depuis qu’elle a demandé le divorce d’avec Ben Affleck, 52 ans, le 20 août, après deux ans de mariage. Le jour même de l’événement, Ben Affleck a été vu à Los Angeles portant un costume bleu marine et des lunettes de soleil.

Des sources avaient déjà déclaré à PEOPLE le mois dernier qu’Affleck n’assisterait pas à la première du TIFF, mais Lopez et Damon avaient l’intention d’y être.

Matt Damon le 6 septembre 2024 à Toronto, Ontario.

Inarrêtable est dans certains cinémas en décembre et bientôt sur Prime Video.