Jennifer Lopez a riposté à un utilisateur d’Instagram qui a affirmé que la jeunesse de la star était à « des tonnes » de Botox.

La femme de 51 ans a répondu à un message pour clarifier « pour la 500 millionième fois » qu’elle n’avait « jamais fait de Botox, ni d’injectables ni de chirurgie ».

Lopez avait publié une vidéo sur le site de médias sociaux, montrant sa peau éclatante après avoir déclaré qu’elle avait utilisé un masque facial Limitless de sa propre gamme J Lo Beauty, ce qui a déclenché l’échange.

«Honnêtement, je ne peux même pas voir une ligne sur mon visage», dit-elle dans le clip, avec la caméra rapprochée de sa peau. « C’est brillant et magnifique et serré et délicieux. »

Elle poursuit: « J’ai l’impression que cela m’a pris 10 ans de temps. »

La vidéo a été visionnée plus de 7 millions de fois, et de nombreux fans ont commenté la façon dont Lopez réalise son apparence de jeunesse.

Alors que beaucoup ont dit que c’était dû à son mode de vie sain, d’autres n’étaient pas convaincus.

Lopez a défilé sur le podium Versace en 2019 dans une reconstitution de la célèbre robe de la jungle qu’elle portait aux Grammys en 2000



« Mais puis-je simplement mentionner que les sourcils et le front ne bougent pas du tout lorsque vous parlez ou essayez d’exprimer », a déclaré un commentateur. « Vous avez définitivement du Botox. Et des tonnes. Et tout va bien. Juste dire. »

Lopez a répondu en disant: « LOL c’est juste mon visage !!!…. Pour la 500 millionième fois… Je n’ai jamais fait de Botox ou d’injectables ou de chirurgie !! Juste dire. »

Après avoir encouragé les fans à essayer sa gamme de produits de beauté, la star a ajouté: « Et voici un autre secret de JLO Beauty: essayez de passer votre temps à être plus positif, gentil et édifiant avec les autres, ne passez pas votre temps à essayer de faire tomber les autres qui vous garderont jeune et beau aussi !!!

« Je vous envoie de l’amour. #Beautyfromtheinsideout #beautyhasnoexpirationdate. »

Un fan a répondu: « C’est juste l’envie qui fait que les gens ne croient pas aux autres. Jennifer ne vous laisse pas abattre. Restez debout sur de tels commentaires. Bonne chance! »