Jennifer Lope veut révéler quel genre d’amant est Ben Affleck

Bon, hier, nous avons parlé des rumeurs qui courent selon lesquelles Jennifer Lopez prépare un album sur son ex-mari Ben Affleck. Mais ce n’est pas tout, elle aurait l’intention de l’accuser d’être un « amant égoïste et basique ».

Des initiés ont récemment déclaré InTouch hebdomadaire que Lopez est « excité » et prêt à défier Affleck dans un nouvel album, et voudrait prétendument faire appel à ses talents au lit.

« Quand les choses allaient bien entre eux, J. Lo mettait Ben et ses talents au lit sur un énorme piédestal », a déclaré la source. « Mais ses lunettes roses sont éteintes et elle dit aux gens qu’il était en fait un amant plutôt égoïste et basique. »

« Elle est tellement ennuyée d’avoir écrit toutes ces paroles sexy sur lui… elle est maintenant prête à écrire une suite, en gros une chanson de rupture, qui le frappera là où ça fait mal et le fera exploser pour toutes les façons dont il l’a laissée tomber, y compris au lit », a ajouté la source, parlant de la façon dont elle a également noté toute sa douleur. « C’est thérapeutique pour elle et elle tire une certaine satisfaction de savoir qu’elle va éventuellement se venger en l’embarrassant. »

Ben Affleck et Gwyneth Paltrow

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’Affleck au lit. Son ex-fiancée Gwyneth Paltrow a dû classer ses ex célèbres au lit : Chris Martin, Brad Pitt ou Ben Affleck, lors d’un épisode de 2023 de la série télévisée Appelle-la papa podcast.

Martin était premier, Pitt deuxième et Affleck dernier. (Elle a dit qu’elle avait une « alchimie majeure, un amour de vie » avec Pitt, mais a ajouté qu’Affleck était « techniquement excellent »).

Jennifer Lopez et Ben Affleck

Pour ceux qui ne le savent pas, Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage du film Gigli. Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après et se sont fiancés fin 2002.

En 2003, ils ont reporté leur mariage puis se sont séparés quelques jours avant, à cause des paparazzis et de la pression à laquelle ils étaient confrontés, et ont rompu en 2004.

Puis, en 2021, Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance. Un an plus tard, ils se sont fiancés et se sont mariés lors d’une cérémonie somptueuse. Puis, après des mois de spéculation, TMZLopez a demandé le divorce le 20 août, précisant que la date de séparation était le 26 avril 2024.

