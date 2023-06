Jennifer Lawrence sur les rumeurs d’affaire Liam Hemsworth et Miley Cyrus – Hollywood Life

Voir la galerie





Jennifer Lawrence a joué à Plead the Fifth lorsqu’elle est apparue dans l’épisode du 26 juin de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. L’actrice a été interrogée sur la rumeur de fans qui a duré des mois selon laquelle elle l’aurait rencontrée Jeux de la faim co-vedette, Liam Hemsworthalors qu’il était en couple avec son ex, Miley Cyrus. « Ce n’est pas vrai », a-t-elle insisté, avant Andy Cohen même fini de poser la question. « Ce n’est pas vrai. Rumeur totale.

Lorsque Miley a sorti son clip vidéo pour l’hymne de rupture, « Flowers », plus tôt cette année, elle a enfilé une robe dorée avec des découpes dans les images. Les fans considéraient que la robe rappelait une robe que Jennifer portait auparavant à un Jeux de la faim première avec Liam. De plus, dans le passé, Jennifer a admis avoir embrassé Liam hors écran.

La femme de 32 ans a cependant éclairci la chronologie dans son dernier WWHL apparence. « Je veux dire, nous savons tous que moi et Liam, nous nous sommes embrassés une fois », a-t-elle confirmé. « Mais c’était des années après leur rupture. » À propos de la robe dorée, Jennifer a ajouté: « Je suppose que c’était, comme, une coïncidence. »

Miley et Liam ont commencé à se fréquenter en 2009 et se sont fiancés en juin 2012. Ils se sont séparés un an plus tard en septembre 2013. Cependant, au début de 2016, ils étaient de retour ensemble et se sont mariés fin 2018 après avoir perdu leur maison à Malibu. un feu de forêt. Le mariage a été de courte durée, car les deux se sont séparés l’été suivant. Jennifer et Liam ont partagé la vedette dans le Jeux de la faim franchise entre les années 2012 et 2015.

Cependant, les trois stars ont évolué de manière romantique maintenant. Miley est actuellement en couple avec le batteur Maxx Morando, qu’elle garde la plupart du temps hors de la vue du public. Liam sort avec Gabriella Brooks depuis fin 2019. Jennifer est mariée à Cook Maroney, avec qui elle s’est mariée en octobre 2019. Ils ont un fils Cynés en février 2022, ensemble.

Sur WWHL, J.Law a également brièvement parlé de sa relation passée avec le réalisateur Darren Aronofskyavec qui elle a commencé à sortir pendant qu’ils travaillaient sur le film Mère! Quand Andy lui a demandé quelle partie de ce film elle avait réellement sous-estimée, Jennifer a plaisanté: «Eh bien, je couchais avec le réalisateur, alors j’avais les CliffsNotes. Si quelqu’un a besoin de conseils pour comprendre ses films, vous savez quoi faire.

