Jennifer Lawrence serait ‘starstruck’ si elle rencontrait Jessica Simpson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

“Pour moi, les plus grandes célébrités du monde sont, comme, Pete Davidson“, Jennifer Lawrence dit en parlant à W Magazine pour son numéro Best Performances 2023. Jennifer, 32 ans, entre dans la saison des remises de prix avec des critiques élogieuses sur son rôle dans Chausséemais au lauréat de l’Oscar, et quand O Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà été “sidérée par les étoiles”, Jennifer a nommé la seule étoile qui la laisserait sans voix. “Lorsque Ariana Grande était dans mon dernier film, Ne lève pas les yeux, j’ai été photographié avec elle, et j’ai tout à fait l’air d’une gagnante d’un concours radio. Je serais stupéfait si je voyais Jessica Simpson. Cela me renverserait.

Plus à propos Jennifer Lawrence

“Elle a fait une vidéo pour mon anniversaire une fois”, a déclaré Jennifer, avec une lueur de fierté. Ce genre de perspective a fait aimer Jennifer à ses fans. Elle a également dit O magazine des années 1991 Le père de la mariée (avec Steve Martin, Diane Keaton, et Kimberley Williams) la fait toujours pleurer. “Pas quand ils se marient, mais quand il la voit comme une petite fille, et qu’elle est assise à table, et qu’elle se dit : ‘Maman, papa, j’ai rencontré un homme à Rome, et nous allons nous marier.’ Mais je suis tellement sensible maintenant que je peux à peine regarder quoi que ce soit avec des enfants ou des animaux.

Jennifer a eu la chance de montrer cette sensibilité dans son nouveau film, Chaussée. Dans le long métrage A24 / Apple Original Films, elle joue Lynsey, “une ingénieure militaire qui est revenue d’Afghanistan aux États-Unis avec une lésion cérébrale débilitante après une explosion d’EEI”, par Date limite. “Quand elle rentre chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle doit faire face à des souvenirs encore plus douloureux et formateurs que ceux qu’elle a eus en service : un règlement de comptes avec son enfance. Elle se connecte finalement avec James (Brian Tyree Henry), et lentement ils commencent à compter les uns sur les autres pour se tenir compagnie et se réconforter. James, il s’avère, supprime également son propre traumatisme passé. Ensemble, ils apprennent à s’entendre et à aller de l’avant.

Une partie de la préparation de ce rôle impliquait que Jennifer et le chat se connectent avec de vrais vétérans pour obtenir leurs points de vue, permettant ainsi de mieux former les personnages à l’écran. “Cela a été extrêmement utile de rencontrer des héros incroyables qui se trouvent dans des circonstances similaires”, a-t-elle déclaré lors d’un panel pendant Film des prétendants à la date limite: Los Angeles événement en décembre 2022. «Et nous avons eu de l’aide avec des physiothérapeutes qui étaient dans le film et m’ont aidé à bouger. C’était extrêmement instructif, et surtout, nous voulions représenter [soldiers] correctement.”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe Lié: L’histoire romantique de John Mayer : toutes les femmes qu’il a aimées, de Taylor Swift à Jessica Simpson

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.