Jennifer Lawrence pousse son fils Cy dans une poussette lors d’une promenade à New York: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Fernando Ramales / BACKGRID

Jennifer Lawrence32 ans, a apprécié ce qui ressemblait à une promenade relaxante avec son fils de sept mois Cy cette semaine. L’actrice, qui partage le paquet de joie avec son mari Cooke Maroney, portait une tenue décontractée qui comprenait un long manteau blanc sur un haut marron et un pantalon sombre alors qu’elle poussait la poussette de son unique enfant dans l’air frais de New York. Elle avait également ses cheveux coiffés en deux tresses alors qu’elle complétait son look avec un bleu vif Jets de New York casquette de baseball.

Plus à propos Jennifer Lawrence

La sortie survient un mois seulement après que Jennifer a fait la une des journaux pour avoir révélé le sexe et le nom de Cy pour la première fois. La nouvelle mère a révélé qu’il portait le nom d’un peintre américain d’après-guerre Cy Twomblyqui est l’un des artistes préférés de Cooke, dans une interview avec Vogue. Elle a également expliqué comment elle vivait sa vie de nouvelle maman.

« C’est tellement effrayant de parler de la maternité. Seulement parce que c’est si différent pour tout le monde », a déclaré Jennifer au point de vente. “Si je dis, ‘C’était incroyable dès le début’, certaines personnes penseront, ‘Ce n’était pas incroyable pour moi au début’, et se sentiront mal. Heureusement, j’ai tellement de copines qui étaient honnêtes. Qui étaient comme, ‘C’est effrayant. Il se peut que vous ne vous connectiez pas tout de suite. Vous pourriez ne pas tomber amoureux tout de suite.’ Alors je me sentais tellement prêt à pardonner.

“Le matin après avoir accouché, j’ai eu l’impression que toute ma vie avait recommencé”, Ne lève pas les yeux star, qui a accouché en février, a continué. “Comme, c’est maintenant le premier jour de ma vie. Je viens de regarder. J’étais tellement amoureux. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés partout. Les nouveau-nés sont juste alors étonnante. Ce sont ces petits survivants roses, gonflés et fragiles. Maintenant, j’aime tous les bébés. Maintenant, j’entends un bébé pleurer dans un restaurant et je me dis : “Awwww, précieuxssss”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Jennifer, qui a été très discrète sur sa vie personnelle au fil des ans, a également admis qu’elle avait l’impression que son cœur « s’est étendu à une capacité que je ne connaissais pas », depuis qu’elle a accueilli Cy. “J’inclus mon mari là-dedans”, a-t-elle déclaré. “Et puis ils sont tous les deux juste, comme, là-bas – se promenant, traversant les rues. Il conduira un jour. Il va être un adolescent stupide et être au volant d’une voiture. Et je vais juste être comme, ‘Bonne nuit!’ Tu sais? Genre, qui dort ? Je veux dire que l’euphorie de Cy est juste—Jésus, c’est impossible. Je lui dis toujours, je t’aime tellement que c’est impossible.