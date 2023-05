Jennifer Lawrence porte des tongs sur le tapis du Festival de Cannes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Maréchal Aurore/ABACA/Shutterstock

Jennifer Lawrence, 32 ans, était à la fois glamour et décontractée sur le tapis rouge du Festival de Cannes dimanche. L’actrice a porté des tongs noires unies sous une superbe robe rouge sans manches Christian Dior lorsqu’elle a assisté à la première de Anatomie D’une Chute (Anatomie d’une chute) au Palais des Festivals. Elle avait également ses longs cheveux blonds détachés et accessoirisés avec un collier alors qu’elle était aidée à descendre les escaliers à un moment donné.

La beauté a également montré un maquillage flatteur qui a aidé à faire ressortir ses meilleures caractéristiques et comprenait un rouge à lèvres rouge pâle. Elle s’est fait peindre les ongles en rouge alors qu’elle prenait diverses poses, y compris une pose par-dessus l’épaule, devant des caméras lors de l’événement. Sa robe avait également un châle assorti qui était drapé sur ses bras, donnant un look encore plus élégant.

Jennifer a été rejointe par de nombreuses autres personnes lors de la première, dont le réalisateur Sahra Mani et producteur Justine Ciarrocchi. Ils n’étaient que trois sur place pour profiter Anatomie D’une Chute (Anatomie d’une chute), qui est un thriller français qui raconte l’histoire d’une femme soupçonnée du meurtre de son mari et dont leur fils aveugle est le seul témoin.

Avant que Jennifer n’assiste à Cannes et ne fasse une impression durable avec son dernier ensemble épique, elle a fait la une des journaux pour avoir fait une sortie à New York avec son fils d’un an. Cyqu’elle partage avec son mari Cooke Maroney. Elle portait un haut blanc sous une surchemise boutonnée blanche transparente, un short bleu, des chaussettes bleues et rouges et des baskets bleues et blanches. Elle avait également les cheveux détachés et a complété son look avec une casquette de baseball grise et des lunettes de soleil alors qu’elle poussait la poussette de Cy.

Bien que la talentueuse star ait été assez discrète sur sa nouvelle vie de mère, elle s’est ouverte à Vogue en octobre 2022. « Le lendemain de l’accouchement, j’ai eu l’impression que toute ma vie avait recommencé », a-t-elle déclaré. « Comme, C’est maintenant le premier jour de ma vie. Je viens de regarder. J’étais tellement amoureux. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés partout. Les nouveau-nés sont juste donc incroyable. Ce sont ces petits survivants roses, gonflés et fragiles. Maintenant, j’aime tous les bébés.

