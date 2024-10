Cela ne fait qu’une semaine que Jennifer Lawrence a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant, mais en si peu de temps, il est devenu clair que son style de maternité est avant tout une question de confort. Enfin, du moins en ce qui concerne ses chaussures.

Après avoir assisté à son premier événement sur le tapis rouge depuis l’annonce de la grossesse dans une paire de ballerines noires, J.Law a choisi une autre chaussure pratique alors qu’elle assistait au match Dodgers vs. Yankees World Series avec son mari, Cooke Maroney, dans une galerie d’art, à Los Angeles le Vendredi. Pour l’occasion, l’actrice s’est habillée d’une chemise ample à rayures qui a été laissée ouverte, révélant un t-shirt blanc et un pantalon noir en dessous.

Déguisant son baby bump, Lawrence tenait une veste noire devant son ventre et accessoirisée de lunettes de soleil de forme carrée et d’une paire de Puma Speedcats noires et blanches, la sneaker Y2k qui est la dernière « chaussure lache » à faire un grand retour. Et J.Law n’est pas le seul à sauter dans le train Speedcat. Emily Ratajowksi et Dua Lipa portent leurs propres paires de baskets de style course depuis le printemps.

La soirée décontractée entre Lawrence et Maroney a eu lieu quelques jours seulement après qu’il a été rapporté que la star de No Hard Feelings était « Je suis ravie d’être à nouveau enceinte. »

« Elle adore être maman », avait déjà déclaré une source Personnes. « Elle est ravie d’être à nouveau enceinte. Cela semble être le moment idéal pour elle. Son fils aura trois ans quand le nouveau bébé arrivera. »