Jennifer Lawrence parle de la culpabilité de sa mère – Hollywood Life

Crédit d'image : Myles Herod/imageSPACE/MEGA

Être un nouveau parent est l’une des choses les plus difficiles qu’on puisse faire ! Jennifer Lawrence a parlé de certaines de ses inquiétudes en parlant à Viola Davis pour une toute nouvelle discussion “Acteurs sur Acteurs” pour Variété, sorti le mercredi 7 décembre. Jennifer, 32 ans, qui a eu son premier enfant en février, a révélé qu’elle se remettait souvent en question lorsqu’elle passait du temps avec son fils Cy, 9 mois. “Chaque jour d’être maman, je me sens mal. Je me sens coupable », a-t-elle déclaré.

Jennifer a également révélé certaines des questions qu’elle se pose alors qu’elle se lie avec son petit garçon. « Est-ce ce qu’il veut faire ? Doit-on être dehors ? Nous sommes dehors. Et s’il tombe malade ? Doit-on être à l’intérieur ? Est-ce assez? Est-ce que cela développe suffisamment votre cerveau ? » elle a reconstitué. “Est-ce une étape importante ou est-ce un mauvais signe?”

La Livre de jeu Silver Linings La star a partagé un cas plus précis où elle a senti que son fils ne verbalisait pas les sons auxquels elle s’attendait. “J’avais peur que mon fils commence à dire ‘Kuh’ au lieu de ‘Duh-duh.’ Je pensais que c’était le fond de la gorge. Ce n’est pas le devant. Ce n’est pas le devant de la bouche », a-t-elle plaisanté. “Qui dois-je appeler qui va me calmer et ne pas aller hmm?”

Viola, 57 ans, a assuré à Jennifer qu’être incroyablement anxieuse pour le bien de vos enfants est une partie très normale d’être une mère, et elle a partagé sa propre histoire à propos d’une époque où elle était très anxieuse pour sa fille. Genèse et fait une scène dans un parking Target. “J’ai enfermé mon enfant dans la voiture pendant environ trois minutes”, a-t-elle commencé dans un autre agrafe. « Il faisait une chaleur étouffante dehors. J’étais dépassé. J’avais 50 millions de choses dans mon assiette. Ma fille était à l’arrière. Elle est heureuse. Tout ça, et je suis tellement stressé d’aller à Target.

Elle a expliqué que lorsqu’elle est arrivée à Target, elle a commencé à quitter la voiture et s’est rendu compte qu’elle avait enfermé ses clés dans la voiture et s’est mise à crier dans le parking. « Je me suis jeté sur le béton, Jennifer. Je me suis jeté dans le parking. Il y avait des travaux de construction. J’ai crié. On croirait que j’étais dans une tragédie grecque. «Mon bébé, Jésus», a-t-elle dit. La Clôtures La star a révélé qu’elle avait trouvé deux hommes, à qui elle avait demandé de l’aide, qui lui avaient dit d’appeler le 911, et elle a dit qu’elle avait crié “tous les jurons” à l’opérateur, et heureusement, ils ont pu l’aider rapidement à sauver sa fille de la voiture.

Viola a continué et a dit qu’elle avait du mal à se calmer même après l’épisode et qu’elle venait de faire une “promenade insensée” dans Target, mais un ami lui a dit que tout cela faisait partie du fait d’être mère. “J’appelle mon amie Michelle, et je lui ai dit : ‘Michelle, c’est ça être maman ?’ Elle a dit: ‘Viola, je suis désolée, mais oui, ça l’est’ », a-t-elle déclaré.

