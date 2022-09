Jennifer Lawrence, oscarisée et l’une des plus grandes stars d’Hollywood, révèle qu’elle ne sera “jamais payée autant que les hommes à cause de son vagin”

La question brûlante de l’écart de rémunération est un sujet de discussion brûlant dans l’industrie du divertissement depuis un certain temps maintenant, mais pas plus qu’en Hollywood, où il s’est initié et continue de se propager comme une traînée de poudre. La Écart de rémunération à Hollywood problème a été abordé par un certain nombre de grands A-lister dans le industrie du cinéma hommes et femmes, et maintenant, le dernier à rejoindre le train en marche est oscar gagnant et l’une des plus grandes stars de l’industrie, Jennifer Lawrence. Non seulement l’actrice fait des révélations choquantes sur le écart de rémunération entre les sexes à Hollywood, mais révèle également des moments émotionnellement difficiles à propos de ses doubles fausses couches, dont le monde n’avait jamais entendu parler auparavant.

Jennifer Lawrence révèle qu’elle “ne sera jamais autant payée que les hommes”

Lors d’une récente conversation avec le magazine Hollywood News Vogue, Jennifer Lawrence n’a pas mâché ses mots, mais lorsqu’elle a exprimé sa frustration face à l’écart de rémunération flagrant entre les sexes à Hollywood, soulignant que peu importe ce qu’elle fait ou ce qu’elle accomplit, elle ne sera “jamais payée”. autant que beaucoup de beaucoup de mecs”, la raison étant qu’elle a un “vagin”. Heureusement, Jenifer ont convenu que le problème est également plus profond dans d’autres industries, en s’attaquant au sexisme et à la misogynie dominants dans la politique américaine.

Jennifer Lawrence révèle qu’elle a fait deux fausses couches

Jennifer Lawrence a récemment donné naissance à un petit garçon en bonne santé, qui a maintenant 6 mois. Cependant, ce que le reste du monde, à l’exception probablement de son entourage, ne savait pas, c’est que la star avait déjà fait deux fausses couches, une fois au début de la vingtaine et la deuxième fois lors du tournage du film 2021 nominé aux multiples Oscars, Ne lève pas les yeuxla faisant se sentir d’autant plus chanceuse et bénie d’avoir une troisième fois une grossesse en douceur.