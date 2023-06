Jennifer Lawrence ferme Miley Cyrus et Liam Hemsworth trompe les rumeurs

Jennifer Lawrence se retire poliment du récit selon lequel elle a triché avec l’ex-mari de Miley Cyrus, Liam Hemsworth, alors que l’ancien couple était ensemble.

L’actrice de « No Hard Feelings » était impatiente de clarifier les choses – réfutant les rumeurs selon lesquelles elle et Hemsworth, qui a partagé la vedette avec elle dans les films « Hunger Games », avaient eu une aventure.

« Ce n’est pas vrai », a déclaré Lawrence dans « Watch What Happens Live ».

MILEY CYRUS, LIAM HEMSWORTH SPLIT DEVIENT LAID AVEC DES ALLÉGATIONS DE DROGUE, DE FÊTE ET DE TRICHE: RAPPORT

« Ce n’est pas vrai. Rumeur totale. Je veux dire que nous nous connaissons tous, moi et Liam, nous nous sommes embrassés une fois », a-t-elle expliqué.

« C’était des années après leur rupture. J’ai donc supposé que c’était comme une coïncidence », a déclaré Lawrence à propos de la célèbre robe dorée que Cyrus porte dans son clip « Flowers ».

Le clip de la chanson de Cyrus, que beaucoup pensent être un diss-track sur son ancien mari, est sorti en janvier et mettait en vedette la pop-star de 30 ans portant une robe dorée semblable à celle que Lawrence portait sur le rouge tapis avec Hemsworth pour l’une de leurs premières de film.

« Es-tu satisfait? » Lawrence a ri en demandant au public des commentaires sur sa réponse.

Cyrus et Hemsworth ont eu une relation tumultueuse qui s’est terminée par des rumeurs de fête, de consommation de drogue et de tricherie. Le couple s’est marié de 2018 à 2020, mais était dans une relation récurrente depuis plusieurs années auparavant. Hemsworth a demandé le divorce en 2019.

La chanson « Flowers » de Cyrus en 2023 parle de la façon dont elle peut faire des choses pour elle-même avec des paroles qui incluent : « Je peux m’acheter des fleurs / Écrire mon nom dans le sable / Me parler pendant des heures / Dire des choses que vous ne comprenez pas / Je peux me prendre à danser / Et je peux me tenir la main / Ouais, je peux m’aimer mieux que toi. »