Jennifer Lawrence et son mari Cooke Maroney prennent un dîner à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews.com

Jennifer Lawrence et Cooke Maroney sont sortis pour un dîner matinal dans la Grosse Pomme le jeudi 14 juillet. L’actrice et son mari ont tous deux porté des t-shirts blancs sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Jennifer, 31 ans, et Cooke, 38 ans, semblaient heureux de profiter d’une soirée en couple, des mois après la naissance de leur premier enfant.

Outre les t-shirts blancs, Jennifer portait une jupe bleue fluide avec un motif floral et des sandales, alors qu’elle sortait de la voiture. La Livre de jeu Silver Linings La star avait les cheveux lâchés et accessoirisée avec un petit collier et portait un petit sac à main. Cooke portait une paire de kakis et une paire de baskets assortie, alors que le couple allait manger un morceau à New York. Ce n’est pas la première fois que le couple sort avec des t-shirts blancs assortis. Il semble que le look soit l’un de leurs go-tos!

Jennifer et Cooke ont accueilli leur premier enfant en février. Le couple, marié depuis 2019, n’a pas encore officiellement révélé le sexe de leur enfant, mais ils ont semblé confirmer qu’ils avaient accueilli un petit garçon lorsque l’actrice a appelé pour une interview sur Ellen. Bien qu’elle semble révéler le sexe de leur enfant, Jennifer a été ouverte sur la façon dont elle veut garder son bébé hors de vue du public dans une interview avec Salon de la vanité. “Chaque instinct de mon corps veut protéger leur vie privée pour le reste de leur vie, autant que possible. Je ne veux pas que quiconque se sente le bienvenu dans son existence », a-t-elle déclaré.

Depuis l’accueil de l’enfant, Les jeux de la faim star et galeriste d’art ont été vus à la recherche d’une maison à Los Angeles, et le couple a été aperçu avec leur bébé à Los Angeles à quelques reprises, notamment en faisant des randonnées et en prenant le déjeuner en famille. Alors qu’ils sont sortis avec leur enfant, le couple a également été vu lors de soirées avec seulement deux d’entre eux à quelques reprises, prenant le petit-déjeuner et le dîner sans leur enfant.