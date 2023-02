Jennifer Lawrence et Cooke Maroney se lient avec leur petit garçon Cy à Los Angeles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Jennifer Lawrence, 32 ans, ressemblait à la mère la plus heureuse du monde lors de sa dernière sortie en famille ! L’actrice est sortie avec son mari Cooke Maroney et leur fils de 11 mois Cy pour une promenade à Los Angeles, CA. Elle lança un grand sourire au tout-petit alors que le père adoré le tenait dans ses bras.

La talentueuse star portait un pull blanc, un jean bleu clair et une casquette de baseball bleue alors que ses cheveux étaient détachés, lors de la sortie. Cooke portait un sweat-shirt gris clair et un pantalon gris foncé, et le petit Cy portait une chemise beige à manches longues sous une salopette à rayures bleues. Il portait également une veste marron quand il faisait plus frais.

La famille de trois personnes a joué dans une aire de jeux et à un moment donné, Jennifer a tenu le petit garçon sur ses genoux alors qu’elle descendait un toboggan. Cooke se tenait sur le côté et admirait sa femme et son fils alors qu’ils se liaient dans le parc. Ce fut un moment mémorable à capturer, car Jennifer est normalement assez privée de sa vie personnelle.

Jennifer a donné naissance à Cy en février 2022, il en aura donc un plus tard ce mois-ci. Elle a également été vue passer du temps seule avec lui dans un parc fin décembre, mais elle est restée muette sur le paquet de joie depuis son arrivée. La mère protectrice n’a annoncé son nom et son sexe que sept mois après sa naissance, lorsqu’elle a parlé de la maternité dans une interview avec Vogue.

« C’est tellement effrayant de parler de la maternité. Seulement parce que c’est si différent pour tout le monde », a-t-elle déclaré au point de vente. “Si je dis, ‘C’était incroyable dès le début’, certaines personnes penseront, ‘Ce n’était pas incroyable pour moi au début’, et se sentiront mal. Heureusement, j’ai tellement de copines qui étaient honnêtes. Qui étaient comme, ‘C’est effrayant. Il se peut que vous ne vous connectiez pas tout de suite. Vous pourriez ne pas tomber amoureux tout de suite.’ Alors je me sentais tellement prêt à pardonner.

“Le lendemain de mon accouchement, j’ai eu l’impression que toute ma vie avait recommencé”, a-t-elle ajouté. “Comme, c’est maintenant le premier jour de ma vie. Je viens de regarder. J’étais tellement amoureux. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés partout. Les nouveau-nés sont juste donc incroyable. Ce sont ces petits survivants roses, gonflés et fragiles. Maintenant, j’aime tous les bébés. Maintenant, j’entends un bébé pleurer dans un restaurant et je me dis “Awwww, précieuxssss”.

