Jennifer Lawrence et Cooke Maroney s’associent en t-shirts blancs à l’aéroport – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Jennifer Lawrence31 ans, et son mari Cooke Maroney, 38 ans, étaient en déplacement le dimanche 7 août. Ils ont été photographiés à l’aéroport JFK de New York, volant peut-être dans un endroit amusant pour commencer à célébrer l’anniversaire de Jennifer qui approche. L’actrice et le galeriste d’art portaient des T-shirts blancs assortis et des masques noirs alors qu’ils traversaient l’aéroport. Un si joli couple !

Cependant, Jennifer et Cooke ne correspondaient pas de la tête aux pieds avec leur tenue d’aéroport. La X-Men: Première classe l’actrice a ajouté à son look décontracté une paire de pantalons de survêtement gris et des baskets blanches. Elle portait un grand sac à main noir sur son épaule et laissait tomber ses beaux cheveux blonds. Cooke, quant à lui, portait un pantalon bleu fantaisie et des baskets Converse noires. Le seul accessoire qu’il portait était une montre d’apparence chère au poignet gauche.

On ne sait pas où le couple volait. Leur enfant de six mois n’était pas à l’aéroport avec eux. Cela signifie que Jennifer et Cooke pourraient partir en vacances agréables juste tous les deux pour le 32e anniversaire de J.Law. L’actrice oscarisée aura 32 ans le 15 août, marquant son premier anniversaire en tant que mère.

Jennifer et Cooke ont accueilli leur premier enfant en février 2022, plus de deux ans après s’être mariés lors d’une cérémonie intime à Newport, Rhode Island en octobre 2019. Les tourtereaux n’ont toujours pas révélé le nom et le sexe de leur bébé au public. Cependant, Ellen Degeneres a laissé échapper que le bébé de Jennifer est un garçon en mai.

Depuis son accouchement, Jennifer a été vue à plusieurs reprises avec Cooke à New York. Le couple est allé se promener sans leur bébé le 24 juillet et J.Law portait une salopette blanche à la mode. Un mois plus tôt, le couple s’est rendu à Los Angeles avec leur nouveau-né et a apprécié un bon déjeuner à Eataly en tant que famille heureuse de trois personnes.