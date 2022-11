Jennifer Lawrence et Cooke Maroney emmènent leur fils Cy déjeuner à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Elder Ordonez / SplashNews.com

Jennifer Lawrence apprécié un déjeuner en famille avec son mari Cooke Maroney et leur fils de huit mois Cy par un bel après-midi d’automne à New York. L’actrice de 32 ans portait une tenue discrète et marchait à côté de son mari, qui poussait leur fils dans une poussette noire. Jennifer a porté une combinaison bleue décontractée avec un col coloré et une paire de chaussures blanches. La X-Men: Première classe La star a attaché ses cheveux blonds en queue de cheval et ne portait aucun maquillage.

Cooke, qui a épousé l’acteur oscarisé en octobre 2019, portait un sweat-shirt bleu avec un pantalon assorti et des baskets bleues. Le couple est allé déjeuner et a également fait du shopping dans le quartier West Village de la Big Apple. Cooke a finalement enlevé son sweat-shirt pour révéler un T-shirt blanc à manches courtes en dessous. Le directeur de la galerie d’art a continué à pousser bébé Cy dans la poussette alors que la famille de trois personnes explorait la ville qu’ils appelaient chez eux.

Jennifer et Cooke sont devenus parents en février lorsque bébé Cy est né. L’actrice est restée assez silencieuse à propos de son fils jusqu’à ce qu’elle révèle finalement le sexe et le nom de Cy lors d’une interview avec Vogue en septembre. La Ne lève pas les yeux star a expliqué que Cy a été nommé d’après le peintre américain d’après-guerre Cy Twomblyqui est l’un des artistes préférés de Cooke.

« C’est tellement effrayant de parler de la maternité. Seulement parce que c’est si différent pour tout le monde », a déclaré Jennifer dans l’interview. “Si je dis, ‘C’était incroyable dès le début’, certaines personnes penseront, ‘Ce n’était pas incroyable pour moi au début’, et se sentiront mal. Heureusement, j’ai tellement de copines qui étaient honnêtes. Qui étaient comme, ‘C’est effrayant. Il se peut que vous ne vous connectiez pas tout de suite. Vous pourriez ne pas tomber amoureux tout de suite.’ Alors je me sentais tellement prêt à pardonner.

Jennifer était absente de la scène du tapis rouge car elle était occupée à fonder une famille, mais cela a changé le 10 septembre pour la première de son film dramatique psychologique. Chaussée au Festival international du film de Toronto. La maman d’un enfant a porté une robe noire transparente et a immédiatement volé la vedette. Jennifer Lawrence est de retour !