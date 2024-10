Jennifer Lawrence est enceinte et s’apprête à accueillir un deuxième bébé avec Cooke Maroney

Jennifer Lawrence est enceinte de son deuxième enfant, selon une information exclusive confirmée par une source à Le journaliste hollywoodien le dimanche.

L’acteur oscarisé a été aperçu avec un baby bump alors qu’il dînait à Los Angeles samedi soir. Vogue a été le premier à signaler dimanche après confirmation auprès de son représentant. THR a confirmé que les informations du média avaient été vérifiées par une source proche de l’acteur peu de temps après la révélation de l’histoire.

Aucune autre information n’a été fournie ou rapportée concernant son état de santé ou la date d’accouchement du bébé.

Lawrence, 34 ans, est déjà maman de Cy, deux ans, qu’elle a accueilli en 2022 avec son mari, Cooke Maroney. Ce sera le deuxième enfant du couple qui s’est marié en 2019 au Belcourt Mansion à Newport, Rhode Island. Le Livre de jeu des doublures argentées La star a préservé la vie privée de son fils, n’ayant jamais partagé publiquement de photo du garçon.

Dans un entretien avec Vogue en 2022, Lawrence a parlé de sa grossesse, mais a également révélé qu’elle avait fait deux fausses couches : une au début de la vingtaine qui s’est produite alors qu’elle était seule à Montréal et une deuxième fausse couche plus récente qui impliquait une D&C, qui est une intervention chirurgicale où les tissus sont retirés de l’utérus.

Ce mois-ci, la sortie du film Zurawski contre Texas marque la deuxième incursion de Lawrence dans la production documentaire. Le document, qu’elle a produit aux côtés d’Hillary Clinton, examine l’impact des lois anti-avortement strictes du Texas. Le film sortira ce mois-ci à New York, Los Angeles et San Antonio, où les femmes ont été profondément touchées par les nouvelles restrictions sur les soins liés à l’avortement.

Les crédits de producteur antérieurs de Lawrence incluent Pain et rosessur les femmes afghanes sous le régime taliban et sur son récent retour dans les films, le drame Chaussée et comédie sexuelle Pas de rancune.