BROCKTON, Massachusetts – Jennifer Lawrence a été blessée lors du tournage de scènes de films dans le sud-est du Massachusetts tôt vendredi matin.

Lawrence a été blessé lors d’une scène au cours de laquelle une vitre de l’Enterprise Building a été intentionnellement brisée. La blessure a été signalée pour la première fois par TMZ et confirmée par une source au partenaire de presse de The Enterprise, WCVB-TV.

L’entreprise fait partie du réseau USA TODAY. Un représentant de Lawrence n’a fait aucun commentaire.

Le Boston Globe rapporte que Lawrence a peut-être subi une blessure dans ou près de son œil.

Le film, « Don’t Look Up » de Netflix, réalisé par Adam McKay, a commencé le tournage en novembre, avec Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Chris Evans, Cate Blanchett et Meryl Streep. Jeudi soir, la production a déménagé à Brockton, Mass.

‘Vraiment déchirant’:Julie Andrews, Chris Evans, d’autres rendent hommage à Christopher Plummer

Un photographe de l’Enterprise sur les lieux du tournage de vendredi matin a été témoin de la blessure, survenue après qu’une poubelle a été jetée dans la fenêtre de l’Enterprise Building local.

Avant la blessure, Lawrence et Chalamet ont été vus en train de filmer une scène dans laquelle ils ont peint à la bombe une fenêtre sur le même bâtiment. Sur les lieux, lorsqu’ils sont attrapés, la police est appelée et arrive rapidement dans des SUV décorés comme des croiseurs du département de police de New York. Une poubelle est jetée dans la fenêtre peu de temps après, entraînant une explosion de verre contrôlée.

Après l’explosion, Lawrence est tombé au sol sur la rue Main et a été soigné par Chalamet et plusieurs autres membres de l’équipage.

Lawrence a finalement été amené à l’intérieur du bâtiment de l’entreprise pour un traitement ultérieur. Un membre de l’équipe de production a déclaré peu de temps après: «C’est une enveloppe», sur un haut-parleur.

Lawrence se remet. Elle s’attendait à aller bien, a déclaré une source à la WCVB.

« Don’t Look Up » devait filmer jusqu’à environ 3 heures du matin vendredi et continuer aussi vendredi soir et tôt samedi matin. Mais le tournage de vendredi a été interrompu en raison de la blessure, selon Page Six.

Un porte-parole de Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le journaliste principal de l’entreprise Cody Shepard peut être joint par courrier électronique à cshepard@enterprisenews.com. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @cshepard_ENT.