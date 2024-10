Jennifer Lawrence, enceinte, se réjouit du « timing parfait » pour son deuxième enfant

Jennifer Lawrence serait ravie d’être à nouveau maman.

Dimanche, Jennifer a annoncé sa grossesse avec son mari Cooke Maroney via Revue Vogue.

Le couple, qui est déjà parent de leur fils Cy Maroney, âgé de deux ans, serait heureux de redevenir papa et maman.

Un initié a dit PERSONNES magazine que le Jeux de la faim L’actrice « adore être maman ».

Ils ont ajouté : « Elle est ravie d’être à nouveau enceinte. Cela semble être le moment idéal pour elle. Son fils aura 3 ans quand le nouveau bébé arrivera. »

« Elle est très heureuse avec Cooke. Ils vont bien ensemble. Il est super cool et ça déteint sur elle », a ajouté la source à propos du couple, qui s’est marié en octobre 2019.

Plus tôt, dans une interview avec Interview Magazine l’année dernière, Jennifer, qui essaie de garder son fils loin des paparazzi, explique comment elle protège son fils.

Elle a déclaré : « J’étais tellement nerveuse quand j’étais enceinte. J’étais en train de me faire surprendre par les paparazzi, et je me disais : « Comment diable vais-je ne pas perdre la tête face à ces gars quand ils prennent une photo ? » de mon bébé ?' »

Cependant, après la naissance de son fils, elle a réalisé que son « énergie est plus importante pour lui que toute autre chose ».

Jennifer a déclaré que par conséquent « je suis devenue un peu plus zen et un peu plus détendue en me faisant photographier parce que je n’ai pas le choix. Il suffit de l’accepter, de prendre une profonde inspiration et de marcher. »