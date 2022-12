Jennifer Lawrence emmène Son Cy, 10 mois, pour Walk In LA: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Un autre jour, un autre Jennifer Lawrence et bébé Cy observation ! Le Ne lève pas les yeux l’actrice a été aperçue le vendredi 30 décembre en train d’emmener son fils de 10 mois, Cy, lors d’une promenade dans la nature à Los Angeles, c’est la deuxième fois qu’ils sont repérés cette semaine. Les images ont été obtenues par le Courrier quotidien et visible ici. Elle semblait seule alors qu’elle poussait son premier-né, qu’elle partage avec son mari, Cooke Maroneydans une poussette noire.

L’observation passionnante est survenue quelques jours seulement après qu’elle a été photographiée en train d’emmener Cy dans une aire de jeux de Los Angeles, où elle l’a aidé à descendre un toboggan vert sinueux. Elle a également été vue sortant du parc avec Cy dans ses bras et une compagne la suivant. Ils sont ensuite montés dans une berline et sont partis.

L’actrice oscarisée s’est habillée avec désinvolture pour les deux sorties cette semaine. Vendredi, elle est restée au chaud dans un ensemble de leggings entièrement noirs, un sweat à capuche Rack ‘N Reel et des baskets. Elle avait les cheveux relevés en chignon et sous une casquette de baseball bordeaux délavée. Elle portait également des leggings lorsqu’elle a été vue avec Cy mardi. Elle l’a associé à un pull de couleur crème, un maillot de corps noir et des colliers superposés.

Le visage de Cy était entièrement visible lors de la sortie du 27 décembre, ce qui est rare, car il est souvent poussé dans une poussette et caché aux yeux du public. Il avait l’air adorable dans un pantalon à pois colorés, une veste en sherpa beige à pois marron clair et des baskets noires.

Jennifer et Cooke ont été très discrets sur leur vie de nouveaux parents. En mai, elle a avoué qu’elle ne voulait pas parler de maternité et potentiellement aliéner d’autres mamans pour la première fois. « C’est tellement effrayant de parler de la maternité. Ce n’est que parce que c’est si différent pour tout le monde », a-t-elle noté à Vogue. “Si je dis, ‘C’était incroyable dès le début’, certaines personnes penseront, ‘Ce n’était pas incroyable pour moi au début’, et se sentiront mal.”

Elle a poursuivi: “Heureusement, j’ai tellement de copines qui étaient honnêtes. Qui étaient comme, ‘C’est effrayant. Il se peut que vous ne vous connectiez pas tout de suite. Vous ne tomberez peut-être pas amoureux tout de suite. Alors je me sentais tellement prêt à pardonner.

Jennifer a également confirmé le nom et le sexe de Cy lors de sa conversation avec Vogue.

Bien que Jennifer ait gardé sa vie privée secrète, elle a été repérée avec Cy à quelques reprises, notamment lors d’une randonnée familiale en avril avec les parents de Cooke et d’un déjeuner en novembre à New York. De plus, en septembre, Jennifer a été vue en train de filmer son nouveau film, Pas d’émotions fortessur une plage de Long Island.

