Jennifer Lawrence dit qu’elle jouerait à nouveau Katniss Everdeen, mais les producteurs de “Hunger Games” expliquent pourquoi “son histoire est terminée”

Jennifer Lawrence a offert une réponse étonnamment catégorique lorsqu’on lui a récemment demandé si elle reviendrait à son rôle phare de Katniss Everdeen. Lawrence, aujourd’hui âgé de 33 ans, a joué le rôle du personnage dans quatre films à succès Jeux de la faim films entre 2012 et 2015.

“Oh, mon dieu – totalement!” a déclaré l’actrice oscarisée à Variety en juin alors qu’elle faisait la promotion de sa comédie classée R. Pas d’émotions fortes.

« Si jamais Katniss pouvait revenir dans ma vie, à 100 %. »

Malgré tout le pouvoir de star de Lawrence, cela ne signifie pas que son enthousiasme à l’idée de reprendre Katniss se traduira par une nouvelle suite.

Jennifer Lawrence dans Hunger Games : le geai moqueur — Première partie. (Murray Close/Lionsgate/avec la permission d’Everett Collection) (©Lions Gate/avec la permission d’Everett Collecti / Everett Collection)

Premièrement, les architectes de la série de films, Nina Jacobson et Francis Lawrence, déclarent à Yahoo Entertainment dans une nouvelle interview : Jeux de la faim l’auteur Suzanne Collins devrait écrire un nouveau roman pour faire suite à sa trilogie originale de 2008-10 (la dernière, geai moqueur, a été divisé en deux films sortis en 2014 et 2015). Et c’est un grand « si ».

“Si Suzanne a quelque chose à dire, alors elle écrira un livre à ce sujet”, déclare Jacobson lors de la promotion du prochain préquel, The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpentsbasé sur un roman dérivé de 2020 de Collins.

« Honnêtement, même si j’aime Katniss, je pense que son histoire est complète. Et je pense que Suzanne sent que son histoire est terminée. Mais si cela change et que Suzanne a quelque chose à dire et que cela implique Katniss, alors je serais ravi. Mais vraiment, je saisirais toute chance de revenir dans ce monde et de diriger avec Francis et Suzanne, peu importe de qui il s’agissait.

Jon Kilik, Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Francis Lawrence et Nina Jacobson sont présents Hunger Games : le geai moqueur — Partie II photocall le 10 novembre 2015 à Madrid. (Juan Naharro Giménez/WireImage) (Juan Naharro Giménez via Getty Images)

Francis Lawrence, qui a réalisé les trois derniers Jeux de la faim avec Jennifer Lawrence et est revenu à la barre Oiseaux chanteurs et serpentsaccepte – tout en laissant la porte entrouverte.

« Ce que j’ai toujours aimé, c’est que Suzanne écrit généralement ces choses parce qu’elle a une idée thématique qu’elle souhaite explorer », dit-il. “Donc, je pense que si, pour une raison quelconque, elle avait une idée thématique qui aurait du sens pour raconter une autre histoire de Katniss, j’y participerais, et je suis sûr que Jen le serait également.

“Mais tout vient vraiment du thème, de l’idée et de Suzanne.”

Les réserves de Jacobson et (Francis) Lawrence sont logiques.

Non seulement The Hunger Games : Mockingjay — Partie II attachez l’arc de Katniss avec un, euh, un arc (elle met fin au sport sanguinaire annuel éponyme des enfants de Panem en assassinant le président Coin et en regardant une foule s’occuper du président Snow avant de gagner sa liberté), le film a également été projeté pour la montrer vivant heureuse et paisible pour toujours. après avec son mari Peeta (Josh Hutcherson) et leurs deux enfants dans son district natal 12.

Là encore, c’est Hollywood – un monde où aucune suite ni le retour d’un personnage hérité ne pourront jamais être comptés.

The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents ouvre le 17 novembre.