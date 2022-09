Jennifer Lawrence dénonce l’écart de rémunération entre les sexes à Hollywood dans une interview pour Vogue

Jennifer Lawrence est l’une des actrices les mieux payées au monde – et pourtant, elle a toujours payé des millions de dollars de moins que ses co-stars masculines.

L’actrice oscarisée a critiqué l’écart de rémunération persistant entre les sexes à Hollywood dans une nouvelle interview avec Vogueracontant au magazine que même si les acteurs sont souvent “surpayés”, l’écart persiste.

“Peu importe ce que je fais”, a-t-elle déclaré. « Je ne vais toujours pas être payé autant que ce type, à cause de mon vagin ? »

Lawrence, 32 ans, a gagné 5 millions de dollars de moins que Leonardo DiCaprio pour le film dystopique étoilé de Netflix “Don’t Look Up”, sorti en décembre 2021, Salon de la vanité signalé.

“Je suis extrêmement chanceux et satisfait de mon contrat”, a déclaré Lawrence Salon de la vanité peu de temps avant la sortie du film. “Mais dans d’autres situations, ce que j’ai vu – et je suis sûr que d’autres femmes sur le marché du travail l’ont également vu – c’est qu’il est extrêmement inconfortable de s’enquérir de l’égalité de rémunération. Et si vous remettez en question quelque chose qui semble inégal, vous êtes dit que ce n’est pas une disparité entre les sexes, mais ils ne peuvent pas vous dire ce que c’est exactement.”

En moyenne, les femmes gagnent environ 1,1 million de dollars de moins que leurs co-stars masculines, selon 2017 rechercher de trois professeurs : Sofia Izquierdo Sanchez de l’Université de Huddersfield, Maria Navarro Paniagua de l’Université de Lancaster et John S Heywood de l’Université du Wisconsin-Milwaukee.

Pour les acteurs de plus de 50 ans, cet écart est encore plus grand : les actrices plus âgées gagnaient près de 4 millions de dollars de moins que les acteurs masculins. Autre études ont noté que les femmes de couleur sont nettement sous-payées par rapport aux femmes blanches.

Ce n’est pas la première fois que Lawrence parle de l’écart de rémunération à Hollywood. Le piratage des systèmes informatiques de Sony Pictures en 2014 a révélé que la rémunération de Lawrence pour le film “American Hustle” de 2013 avait été bien inférieure à celle de ses co-stars masculines – Bradley Cooper, Christian Bale et Jeremy Renner ont reçu une réduction de 9% des bénéfices du film. , tandis que Lawrence et Amy Adams ont vu 7%, selon Interne du milieu des affaires.

Dans un essai pour la défunte Lena Dunham Lettre de Lenny newsletter, Lawrence a expliqué qu’après le piratage de Sony, sa colère n’était pas dirigée contre le studio ou ses co-stars.

“Je me suis fâchée contre moi-même”, a-t-elle écrit. “J’ai échoué en tant que négociateur parce que j’ai abandonné tôt … Je ne voulais pas continuer à me battre pour des millions de dollars dont, franchement, en raison de deux franchises, je n’ai pas besoin.”

Lawrence a poursuivi en expliquant qu’elle hésitait à négocier son accord car elle ne voulait pas apparaître comme “difficile” ou “gâtée”. “À l’époque, cela semblait être une bonne idée”, a-t-elle ajouté, “jusqu’à ce que je voie la paie sur Internet et que je réalise que tous les hommes avec qui je travaillais ne craignaient pas d’être “difficiles” ou gâtés.””

Vérifier:

“C’est une question d’équité et de respect”: la Californie pourrait bientôt adopter une nouvelle loi sur la transparence des salaires

La PDG d’Absolut, Ann Mukherjee, partage le seul conseil de carrière que tout le monde a besoin d’entendre

Adele a partagé le “pire moment” de sa carrière jusqu’à présent et ce qu’il lui a appris : “C’était dévastateur”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire