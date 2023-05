Jennifer Lawrence défie le code vestimentaire officieux en enfilant des tongs sur le tapis rouge de Cannes

L’actrice Jennifer Lawrence a fait une déclaration avec son choix de chaussures au Festival de Cannes. Lors de la première d’Anatomie d’une chute, elle a enfreint le code vestimentaire officieux du festival en portant des tongs.

L’actrice a fait tourner les têtes dans une robe en crêpe de soie rouge cerise de Dior Haute Couture qui comportait des bretelles spaghetti et un volant doux à la poitrine ainsi qu’un cache-cœur rouge assorti. Elle portait un collier Archi Dior en or blanc et diamants comme accessoire, rapporte aceshowbiz.com.





Alors qu’elle descendait les escaliers du Palais des Festivals, la jeune femme de 32 ans a relevé sa jupe, dévoilant une paire de tongs noires sous son élégante robe. C’était une décision audacieuse puisque Cannes encourage les femmes à porter des talons sur son tapis rouge. En 2015, un certain nombre de femmes auraient été refoulées d’assister à une première de « Carol » parce qu’elles portaient des chaussures plates.

Lawrence a été rejoint par les producteurs Daniel Angeles et Justine Ciarrocchi lors de la pose des photographes. Elle a également reçu leur aide alors qu’elle naviguait dans les escaliers.

Bien que Lawrence ait opté pour les sandales confortables pour la projection spéciale de « Anatomie d’une chute », elle s’est changée en chaussures plus formelles pour une autre première le même jour. La star des « X-Men » portait la même robe mais l’a associée à des talons en satin rouge lors de la première de « Bread and Roses », un documentaire qu’elle produit, à Cannes. Le projet suit la vie de femmes vivant en Afghanistan après la résurgence des talibans.

Lors d’une autre première tenue pendant le festival du film en France, Natalie Portman a séduit dans une reconstitution éblouissante d’une robe Christian Dior de 1949. Elle portait une robe bustier étincelante qui comportait une jupe volumineuse et festonnée avec des couches de perles bleues ornées lors de la première de « May December » samedi.

La pièce personnalisée Christian Dior de l’actrice « Thor: Love and Thunder » s’inspire de la robe « Junon » de la collection automne/hiver 1949-1950 du créateur. La robe originale fait partie de la collection du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art, bien qu’elle ne soit pas disponible actuellement.

Portman a été rejointe par ses co-stars Charles Melton, Julianne Moore et Cory Michael Smith lors de la projection spéciale.