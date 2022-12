Jennifer Lawrence critiquée pour le commentaire de héros d’action féminins

Jennifer Lawrence a partagé ses réflexions sur l’histoire des films d’action dirigés par des femmes dans une nouvelle interview, mais la star de “Hunger Games” se fait critiquer pour ne pas tout à fait bien faire les choses.

L’actrice oscarisée s’est entretenue avec sa collègue actrice Viola Davis dans une interview pour Variety publiée mercredi, dans laquelle elle réfléchit à l’état passé des films d’action avec un rôle principal féminin.

“Je me souviens quand je faisais” Hunger Games “, personne n’avait jamais mis une femme à la tête d’un film d’action parce que ça ne marcherait pas – parce qu’on nous disait que les filles et les garçons pouvaient s’identifier à un rôle principal masculin, mais les garçons ne peut pas s’identifier à un rôle principal féminin”, a déclaré Lawrence à Davis, qui a joué cette année dans son propre film d’action, “The Woman King”.

L’actrice de “Silver Linings Playbook” a poursuivi en disant que cela la rend “si heureuse à chaque fois” qu’elle voit un film qui prouve que les femmes peuvent effectivement occuper ces rôles dans les films.

Cependant, les gens sur les réseaux sociaux ont rapidement souligné que Lawrence était loin d’être la première héroïne d’action féminine, avec de nombreux tweets faisant référence à Sigourney Weaver dans la franchise “Alien”, Linda Hamilton dans les films “Terminator” et Pam Grier dans des films comme “Foxy Brown” – qui sont tous antérieurs à la franchise “The Hunger Games”. (Le premier film, basé sur la populaire série de romans YA, est sorti en 2012, tandis que le dernier film est sorti en 2015)

“Il est faux que personne n’ait jamais mis une femme dans un film d’action avant Jennifer Lawrence dans” Hunger Games “”, Franklin Leonard, fondateur de The Black List, une plateforme qui aide les scénaristes de cinéma et de télévision à faire lire leurs scénarios par Hollywood influent. chiffres, a déclaré, répondant à un extrait de l’interview sur Twitter. “Il est absolument vrai qu’Hollywood avait et a un réel préjugé contre les films d’action dirigés par des femmes à cause de cette croyance ridicule sur qui s’identifie à qui.”

D’autres exemples mis en lumière dans les commentaires sur Twitter et au-delà ont souligné Michelle Yeoh dans “Crouching Tiger, Hidden Dragon” et d’autres films, Milla Jovovich et Michelle Rodriguez dans la franchise “Resident Evil”, Uma Thurman dans “Kill Bill” et Angelina Jolie dans les films “Tomb Raider”.

CNN a contacté les représentants de Jennifer Lawrence pour obtenir des éclaircissements sur sa déclaration.